L’attesa è alle stelle per l’incontro tra Nocerina e Casarano, una partita che profuma di alta classifica e che potrebbe rivelarsi decisiva per gli equilibri del campionato. Sia i molossi sia i pugliesi sono ancora imbattuti, pronti a dare spettacolo al San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore in una sfida che si preannuncia carica di tensione e adrenalina. Ecco dunque dove vedere il big match Nocerina-Casarano in diretta tv in chiaro e in streaming gratis.

Tutto pronto al “San Francesco”: le probabili formazioni e l’orario del match

È davvero tutto pronto al “San Francesco” per la super partita di oggi. La Nocerina sarà schierata secondo un modulo 4-3-3, in cui Wodzicki sarà tra i pali, supportato in difesa da Padalino, Silvestri, Lomasto e Tempre. A centrocampo, Provenzano avrà al suo fianco Gerbaudo e uno tra Grandis e Cristiani, per dare solidità e fantasia al gioco. In attacco, il trio formato Faiello, Marquez – di nuovo titolare – e il capitano D’Agostino cercherà di impensierire la difesa avversaria.

Dall’altra parte, il Casarano risponderà con un 4-3-3 speculare, con Fernandes a protezione della porta, e una linea difensiva formata da Martinenko, Rizzo, Morales e Pinto. La mediana, composta da Teijo, Logoluso e Ganfornina, sosterrà le iniziative offensive di Opoola, del veterano Saraniti – in grande forma e confermato in attacco – e di Loiodice, pronto a fare la differenza.

Dove vedere e ascoltare Nocerina-Casarano in diretta tv in chiaro, in streaming gratis e in radio

Per i tifosi che non potranno essere allo stadio, Diffusione Stereo Sport offre un’ampia copertura della partita in diretta video. Sarà possibile seguire l’incontro comodamente da casa o su mobile. Lo streaming sarà disponibile sul sito ufficiale di Diffusione Stereo.