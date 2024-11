Con l’arrivo del disegno di legge per la Legge di Bilancio 2025, firmato dal Quirinale e inviato alla Camera, emergono importanti anticipazioni sulle modifiche fiscali che potrebbero entrare in vigore dal prossimo anno. La proposta, che conta attualmente 144 articoli, dedica ampio spazio alla pressione fiscale, lasciando intravedere conferme e potenziali novità sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Quali saranno, dunque, i nuovi scaglioni per l’IRPEF 2025?

La possibile conferma delle aliquote nella prossima legge di bilancio

Un primo elemento confermato nella bozza della Legge di Bilancio 2025 è la struttura dell’IRPEF a tre scaglioni, mantenendo la formula introdotta nel 2024. Questo modello prevede:

23% per i redditi fino a 28.000 euro.

per i redditi fino a 28.000 euro. 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro.

per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro. 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva precedentemente sottolineato l’impegno a rendere strutturali queste aliquote, insieme al taglio del cuneo fiscale. Tuttavia, resta aperta la possibilità di modifiche durante l’iter parlamentare. Tra le ipotesi più discusse vi è una riduzione dell’aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%, con un’estensione della fascia fino a 60.000 euro, mossa che alleggerirebbe ulteriormente la pressione fiscale sui redditi medio-alti.

Nuovi scaglioni IRPEF 2025, la tabella delle aliquote

Scaglioni (euro) Aliquota (%) Fino a 28.000 23 28.001 – 50.000 35 Oltre 50.000 43

Una delle novità più rilevanti riguarda l’incremento delle detrazioni per i lavoratori dipendenti, che passerebbe da 1.880 euro a 1.955 euro. Questo aumento è stato pensato per ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, migliorando il reddito disponibile e incentivando i consumi. Le detrazioni continuerebbero a essere calcolate in base al reddito annuale, come illustrato nella tabella seguente:

Reddito (euro) Importo della detrazione (euro) Fino a 15.000 1.955 (minimo 690 o 1.380 se a tempo determinato) 15.001 – 28.000 1.910 + 1.190 * [(28.000 – reddito) / (28.000 – 15.000)] 28.001 – 50.000 1.910 * [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)] Oltre 50.000 0

In aggiunta, sarebbe introdotto un bonus non tassabile per i redditi fino a 20.000 euro, con percentuali variabili:

7,1% per i redditi fino a 8.500 euro.

per i redditi fino a 8.500 euro. 5,3% per i redditi tra 8.500 e 15.000 euro.

per i redditi tra 8.500 e 15.000 euro. 4,8% per i redditi tra 15.000 e 20.000 euro.

Per i redditi superiori a 20.000 euro, potrebbero essere previste detrazioni aggiuntive: 1.000 euro per i redditi tra 20.000 e 32.000 euro, con un meccanismo di decalage fino a 40.000 euro.

Il disegno di legge propone anche un riordino delle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, introducendo un sistema che calcola le detrazioni in base al numero di figli nel nucleo familiare:

14.000 euro di detrazione per redditi superiori a 75.000 euro.

di detrazione per redditi superiori a 75.000 euro. 8.000 euro di detrazione per redditi superiori a 100.000 euro.

Il coefficiente per calcolare le detrazioni varierà in base alla presenza di figli: