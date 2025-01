Nel 2025, Instagram resta una delle piattaforme social più amate, con le storie che continuano a essere un formato preferito da milioni di utenti. Ogni giorno, tantissime persone condividono momenti della loro vita attraverso questa funzione, mentre altre si chiedono come funzioni davvero l’ordine con cui appaiono le storie nel feed. Perché alcune storie sono sempre in cima? E come viene deciso l’ordine delle persone che guardano le storie? Facciamo un po’ di chiarezza su come Instagram organizza questi contenuti: l’ordine delle visualizzazioni delle storie di Instagram nel 2025.

Qual è l’ordine delle visualizzazioni delle storie Instagram degli amici nel 2025?

Quando si apre Instagram, la prima cosa che si nota è la fila delle storie degli amici in alto. Ma l’ordine con cui appaiono non è casuale, né segue semplicemente il criterio cronologico. Dietro questa disposizione c’è un algoritmo avanzato che punta a offrire un’esperienza sempre più su misura. Nel 2025, questo algoritmo è progettato per mantenere gli utenti attivi il più possibile sulla piattaforma, mostrando prima di tutto i contenuti che potrebbero interessare maggiormente.

Il sistema prende in considerazione quanto spesso si interagisce con un profilo, ad esempio visitandone frequentemente la pagina o mettendo like e commenti ai suoi post. Più un profilo risulta rilevante, più le sue storie saranno tra le prime del feed. Non conta solo questo: l’algoritmo considera anche quanto spesso si guardano le storie di una determinata persona e quali contenuti sono stati trovati interessanti in passato. Non è nemmeno trascurata la freschezza dei contenuti, anche se non è il fattore principale. Infine, l’attività su Facebook, che fa parte dello stesso ecosistema, può influire su quali storie vengono mostrate per prime.

Questa combinazione di criteri assicura che il feed delle storie offra un mix di contenuti rilevanti e recenti, rendendo ogni sessione su Instagram coinvolgente e personalizzata.

In base a cosa vengono mostrati gli utenti che guardano le stories: cosa è cambiato

Un’altra curiosità comune riguarda l’ordine delle persone che visualizzano le storie. Perché certi profili sono sempre in cima alla lista? Anche qui, non è tutto casuale: si tratta di un ranking costruito su parametri ben precisi.

Nel 2025, Instagram analizza le relazioni tra chi pubblica e chi visualizza i contenuti. I profili con cui ci sono interazioni più frequenti, come messaggi diretti o reazioni, tendono a comparire ai primi posti. L’algoritmo considera anche quante volte un utente visita il profilo o guarda le storie. Più un profilo mostra interesse per i contenuti, più sarà in evidenza.

Un altro fattore è la presenza recente: anche senza interazioni dirette, un utente che ha appena visto una storia potrebbe essere spinto più in alto nell’elenco. Instagram classifica inoltre gli spettatori in diverse categorie. Gli amici più stretti, con relazioni solide e frequenti, sono quasi sempre ai primi posti. Seguono i fan, ovvero gli utenti che seguono i contenuti ma con cui non ci sono relazioni reciproche, e infine gli stalker, ossia quelle persone che non seguono ma guardano regolarmente le storie.

Questa organizzazione aiuta Instagram a mostrare un elenco che riflette non solo la cronologia, ma anche il livello di interesse e interazione tra chi pubblica e chi visualizza.

Perché Instagram organizza così i suoi contenuti?

Instagram punta a mantenere gli utenti coinvolti il più possibile sulla piattaforma. Mostrando contenuti che si ritiene più interessanti e ordinando gli spettatori delle storie in modo da stimolare la curiosità, l’app crea un’esperienza coinvolgente e su misura.

Capire come funzionano l’ordine delle storie e il ranking degli spettatori può essere utile per ottimizzare la propria presenza su Instagram. Per influenzare questi algoritmi, è possibile modificare le abitudini interagendo con nuovi profili o prestando attenzione ai contenuti che si sceglie di visualizzare più spesso. In ogni caso, conoscere i meccanismi dell’algoritmo può rendere l’esperienza su Instagram ancora più soddisfacente.