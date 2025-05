Patrick Facciolo è un professionista attivo nel campo della comunicazione e del public speaking. Psicologo iscritto all’Ordine della Lombardia, ha conseguito lauree in Scienze e tecniche psicologiche, Filosofia e Scienze politiche, completando poi un master in Counseling relazionale. Parallelamente alla formazione accademica, ha sviluppato competenze come giornalista e formatore.

Il suo curriculum include esperienze in radio, in ambito accademico e in contesti aziendali, dove svolge corsi rivolti a chi vuole migliorare le proprie capacità comunicative.

Dall’esperienza a Radio Italia alla formazione: una transizione professionale

Per oltre un decennio Facciolo ha lavorato a Radio Italia, conducendo programmi in diverse fasce orarie e collaborando con vari professionisti del settore. Ha lasciato la radio nel 2019 per concentrarsi su attività legate alla formazione, annunciando la sua decisione in diretta e sui canali social.

Da quel momento ha orientato il suo percorso verso il public speaking, strutturando percorsi formativi sia in presenza che online.

I corsi proposti da Patrick Facciolo: public speaking, dizione e comunicazione efficace

Tra le attività principali, Patrick Facciolo organizza corsi e workshop incentrati sul parlare in pubblico, sulla dizione e sull’uso consapevole della voce. Ha collaborato con università e centri di formazione, come l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Centrostudi Giornalismo e Comunicazione.

Attraverso il marchio Public Speaking Professionale®, tiene corsi accessibili anche in formato podcast su diverse piattaforme.

Presenza su YouTube e Instagram: divulgazione e contenuti educativi

Facciolo utilizza canali come YouTube e Instagram per condividere brevi video e riflessioni legate alla comunicazione. I temi trattati vanno dalla gestione dell’emotività durante una presentazione alle tecniche per una dizione più chiara.

I contenuti sono rivolti a un pubblico ampio, composto da studenti, professionisti e appassionati del settore.

I libri pubblicati e il lavoro sulle fallacie logiche di Patrick Facciolo

Ha pubblicato otto libri dedicati alla comunicazione e al linguaggio. Tra i titoli figurano Enciclopedia del Public Speaking, Parlare in pubblico con la mindfulness e Contro le metafore. Alcuni testi trattano anche di fallacie logiche e argomentazione, con l’intento di analizzare criticamente il discorso pubblico.

Le sue pubblicazioni sono disponibili anche su Amazon. Oltre alla carriera radiofonica e formativa, Facciolo ha prestato la voce in due film: Benvenuti al Nord (2012) e Il ricco, il povero e il maggiordomo (2014), in scene fuori campo. Si tratta di esperienze collaterali che arricchiscono il suo profilo legato all’uso della voce professionale.