Marcello, Gianfranco, Andrea e Giovanni sono ormai volti familiari per il pubblico. Marcello Mordino è il più esperto del gruppo, sempre pronto a mettere a proprio agio chi si trova davanti alla telecamera. Gianfranco Apicerni, con il suo carattere schietto, riesce a entrare subito in sintonia con le persone. Andrea Offredi, ex modello, porta un’energia fresca e informale, mentre Giovanni Vescovo aggiunge un tocco dinamico e spontaneo. I quattro, in sella alle loro biciclette, si presentano con semplicità e cortesia, creando quel ponte tra il programma e le storie che, a breve, arriveranno sullo schermo.

A quanto sembra, essere un postino non è solo un onore, ma anche un’opportunità lavorativa. Secondo alcune indiscrezioni, i postini del programma guadagnerebbero un cachet minimo di circa 2000 euro a puntata, che potrebbe arrivare fino a 5000 euro per ciascun episodio. Tuttavia, non sono mai trapelate notizie ufficiali circa lo stipendio di chi recita questo ruolo nel programma.