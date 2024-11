Si intensifica il confronto tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i sindacati Cgil e Uil, in vista dello sciopero generale di otto ore proclamato per venerdì 29 novembre. Dopo un incontro tenutosi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Salvini ha firmato un provvedimento di precettazione dello sciopero, riducendone la durata a quattro ore.

Lo scontro tra Salvini, la CGIL e i lavoratori verso il 29 novembre

“Per evitare agli italiani l’ennesimo venerdì di caos, ho deciso di intervenire direttamente”, ha dichiarato il ministro in un video diffuso sui social. Salvini ha sottolineato i numeri legati agli scioperi durante il suo mandato, affermando che, in 25 mesi di governo, sono stati effettuati 949 scioperi su 1.342 proclamati, con una media di 38 al mese. “Esiste il diritto allo sciopero, ma esiste anche il diritto alla mobilità, alla salute e al lavoro per tutti gli altri italiani”, ha ribadito.

Dal fronte sindacale, il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, ha annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento: “Se ci sarà una precettazione, ci rivolgeremo alla magistratura. Abbiamo rispettato tutte le regole e le leggi dello sciopero generale”. Bombardieri ha criticato l’approccio del governo, sottolineando come lo sciopero sia uno strumento pagato dai lavoratori per ottenere il rinnovo dei contratti e migliorare le condizioni di sicurezza nel settore dei trasporti.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha contestato le dichiarazioni del ministro, accusandolo di voler limitare il diritto allo sciopero. “Non si può ignorare la responsabilità politica per la situazione del trasporto pubblico nel Paese”, ha aggiunto.

Che cos’è la precettazione dello sciopero e che cosa cambia per gli italiani

La precettazione dello sciopero è un provvedimento adottato dalle autorità, generalmente su proposta del governo, per limitare o sospendere uno sciopero in settori considerati essenziali, come trasporti, sanità o energia. L’obiettivo è garantire i servizi minimi indispensabili e tutelare diritti fondamentali come la mobilità o la sicurezza dei cittadini.