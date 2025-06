Nel cuore del Medio Oriente, la Terra Santa continua a essere attraversata da tensioni, sofferenze e conflitti. La guerra tra Israele e Palestina non è soltanto un confronto politico e territoriale: è anche un grido di dolore che si eleva dalle famiglie spezzate, dai bambini privati dell’infanzia, dai popoli che desiderano soltanto vivere in pace.

In questo contesto drammatico, le preghiere per la pace in Palestina diventa uno strumento spirituale e umano per invocare la fine delle ostilità, per affidare le sorti di due popoli a una speranza condivisa.

Il valore cristiano delle preghiere per la pace

Pregare per la pace è un atto profondamente cristiano. Gesù stesso ha annunciato la pace come dono e responsabilità: “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9). La preghiera si fa allora supplica, intercessione, ma anche scelta di vita. Ogni parola rivolta al Signore diventa un mattone spirituale nella costruzione di un mondo più giusto.

Una preghiera per la pace in Terra Santa

Questa preghiera è ispirata alle parole di San Giovanni Paolo II sulla guerra e viene spesso recitata durante veglie e celebrazioni dedicate alla pace:

Dio di bontà e di misericordia,

Tu che hai creato ogni uomo per la fraternità,

guarda con amore alla Terra Santa.

Dove oggi regnano odio e violenza,

fa’ rifiorire il rispetto e la giustizia.

Consola chi piange, rialza chi cade, ferma la mano di Caino.

Donaci la pace che solo Tu puoi dare.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

La supplica a Maria, Regina Pacis

In momenti di guerra, tanti fedeli si rivolgono alla Vergine Maria con la fiducia che solo una madre può ispirare. Questa preghiera, recitata in molte diocesi italiane, invoca la sua intercessione per la pace in Palestina e in tutto il Medio Oriente:

Maria, Regina della Pace,

rivolgi il tuo sguardo materno sui popoli della Terra Santa.

Intercedi presso tuo Figlio affinché si plachino gli animi,

cessino i bombardamenti, tornino il dialogo e il perdono.

Proteggi i bambini, conforta le madri, ispira i governanti.

Sii tu, Madre, la via che conduce alla riconciliazione.

Amen.

Preghiere del Papa per la pace in Palestina e Israele

Papa Francesco ha più volte rivolto il suo pensiero alla Palestina e a Israele, chiedendo al mondo di unirsi nella preghiera. Questa è una preghiera ispirata alle sue parole durante l’invocazione per la pace nei Giardini Vaticani nel 2014:

Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe,

Tu sei il Dio della pace. Ascolta la nostra supplica.

Abbatti i muri dell’odio e della vendetta,

spezza la spirale della violenza.

Donaci il coraggio del perdono, la forza della verità,

la gioia della speranza. Fa’ che in Palestina e in Israele

tacciano le armi e parlino i cuori.

Amen.

Un Rosario per la Terra Santa e per fermare le guerre

Molti fedeli offrono il Rosario quotidiano come preghiera per la pace. Meditare i misteri della vita di Cristo diventa un atto concreto per chiedere la fine del conflitto. In particolare, si può recitare il Rosario aggiungendo questa intenzione:

Signore Gesù,

meditando i misteri del tuo amore,

ti affidiamo la Palestina e Israele.

Ti preghiamo per le famiglie divise, per le vite spezzate,

per chi ha perso tutto, tranne la fede in Te.

Fa’ scendere su di loro lo Spirito della pace.

Donaci la pace, o Signore.

Amen.

Ogni preghiera è un seme di pace. Pregare per la Palestina non significa rimanere spettatori, ma prendere parte, nel cuore e nella fede, alla costruzione di un futuro diverso. Le preghiere cristiane per la pace in Terra Santa uniscono i credenti in un’unica voce: quella del Vangelo, che annuncia la pace come dono e promessa.

Oggi più che mai, la speranza passa anche da parole semplici e sincere. Da una preghiera sussurrata nella propria casa, da una candela accesa, da un’Ave Maria recitata con fiducia. Perché la pace nasce prima nel cuore, e poi nel mondo.