La prova del nove è un antico metodo di verifica matematica che permette di controllare la correttezza delle operazioni aritmetiche, in particolare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Questo sistema, pur non essendo infallibile, è stato utilizzato per diverso tempo per individuare rapidamente errori nei calcoli senza doverli rifare completamente.

Con l’avvento delle calcolatrici e dei computer, la prova del nove potrebbe sembrare superata, ma in realtà resta un utile strumento didattico e un’ottima strategia per chi vuole verificare manualmente i propri calcoli, soprattutto in situazioni in cui l’uso della tecnologia non è possibile o pratico.