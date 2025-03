L’Italia continua a migliorare nella gestione sostenibile dei rifiuti elettronici. Nel 2024, secondo i dati diffusi dal Centro di Coordinamento RAEE, sono stati raccolti oltre 356 milioni di chilogrammi di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. Un numero significativo che dimostra una crescente attenzione verso il corretto smaltimento di questi rifiuti che, come descritto nell’ approfondimento sul tema di Acea Energia, devono essere trattati adeguatamente per evitare danni ambientali.

A trainare la raccolta sono i grandi elettrodomestici con 126 milioni di kg, seguiti dai dispositivi per la refrigerazione e il condizionamento dell’aria (104 milioni di kg). I piccoli elettrodomestici contribuiscono con 81 milioni di kg, mentre dispositivi elettronici e sorgenti luminose completano il quadro con rispettivamente 42 e 1,8 milioni di kg raccolti.

Analizzando i dati a livello regionale, la Lombardia si conferma la più virtuosa, con oltre 67,5 milioni di kg di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) raccolti, un netto stacco da Veneto (34,7 milioni), Lazio (30,5 milioni), Emilia-Romagna (30,6 milioni) e Toscana (30,3 milioni). Tra i comuni, invece, Roma domina la classifica con 10,1 milioni di kg di rifiuti elettronici, seguita da Paderno Dugnano (5,3 milioni), Torino (5,2 milioni), Genova (4,9 milioni) e Milano (4,1 milioni).

I numeri del Centro di Coordinamento RAEE evidenziano un progresso nella gestione dei rifiuti elettronici, frutto di una maggiore consapevolezza tra cittadini e aziende. Tuttavia, c’è ancora strada da fare: le regioni meno virtuose, come Valle d’Aosta e Molise, dimostrano che esistono aree in cui è necessario investire di più nella sensibilizzazione e nelle infrastrutture per il riciclo.

La corretta gestione dei RAEE non è solo una questione ambientale, ma anche economica. Il recupero di materiali preziosi riduce la dipendenza da materie prime vergini e favorisce un modello di economia circolare. I numeri parlano chiaro: l’Italia sta migliorando, ma il futuro della sostenibilità richiede un impegno costante e più unitario. E realtà come la Lombardia non possono che essere prese come esempio da tutte le altre regioni italiane.