Rivoluzione digitale e gamification hanno trasformato la tecnologia delle slot machine gratis

La Rivoluzione Digitale ha stravolto un po’ l’intero immaginario collettivo sul mondo. Dai primi degli anni ’90 ad oggi il progresso è stato talmente accelerato da non accorgersi che alcuni cambiamenti stavano andando ad apportare cambiamenti strutturali di portata rivoluzionaria. Si pensi, ad esempio, alle applicazioni di messagistica che oggi mettono in collegamento persone lontane anche migliaia di chilometri, residenti in angoli del globo differenti.

Sentiamo oggi parlare di concetti sempre più nuovi, collegati più o meno direttamente alla Digital Revolution. Uno di questi è sicuramente la gamification. Un fortunato neologismo, nell’anno 2010, quando fu coniato. Oggi praticamente la base di ogni realtà.

Si intende, con questo termine, tutto quel complesso di pratiche mutate da un contesto ludico ed applicate ad un contesto non ludico. Gamification è l’app di fitness con tutti i dati che registra; è tutto ciò che attiva dopamina nel cervello; tutto ciò che porta ad autonomia, valore, motivazione. Un termine che nasce in un contesto videoludico e che trova la sua miglior espressione proprio nel mondo dei giochi. In una categoria in particolare: quella delle slot machine gratis sviluppate dalle software house. Si dimentichi pure le vecchie macchinette a tre bobine che caratterizzavano i bar degli anni ’90 e si dia il benvenuto a moderni strumenti tecnologici, innovativi già dal momento in cui vengono pensati e sempre più simili ai videogiochi, con cui il gap negli anni si è andato via via riducendosi. Le slot machine gratis sono l’esempio ideale di gamification. Essa si riflette nel gameplay, nel comparto audio-sonoro ma più in generale nell’intera tecnologia che le compone.

La tecnologia delle slot machine gratis

L’evoluzione delle slot machine è stata trascinata dalla trasformazione digitale. Il gameplay, come accennato, ha raggiunto livelli mai prima d’ora toccati. E le software house hanno colto la palla al balzo scegliendo la via della perenne innovazione. Anche e soprattutto per far fronte alle richieste degli utenti.

Da qui le slot hanno incrementato il loro livello, creando giochi sempre più interattivi e compatibili con ogni dispositivo, sia esso desktop o mobile. Da qui sono nate le app e sono state investite risorse nella tecnologia HTML5. Ma non è certo finita qui: i giochi si sono via via trasformati grazie all’introduzione di visori e tecnologia 3D, indissolubilmente legata, questa, all’evoluzione delle room dedicate ai classici giochi da casinò. Un segmento in eterna evoluzione che ha accolto altre tecnologie come lo streaming HD e il 4K. L’ultima frontiera è stata raggiunta coi Big Data, i mega-contenitori di dati, e l’Intelligenza Artificiale, che cambierà il mondo e che in questo caso andrà ad incidere sul modo di fare impresa e sul modo stesso di giocare, in attesa del venturo 5G, pronto a portare i giochi su un’altra dimensione, sempre più universale.

Si comprende anche per questa ventata di tecnologia il successo sconfinato delle slot machine gratis. Il loro interesse cresce sempre più nel tempo, in ogni contesto. Si pensi alla Calabria, non certo una delle regioni leader del gioco, dove però l’interesse per la keyword “slot machine gratis”, come deducibile dai dati di Google Trends, è andato via via aumentando negli ultimi novanta giorni, toccando un picco tra la metà di luglio e la metà di agosto pari al 100%. Tra gli argomenti correlati una impennata la registra la keyword “Sisal”, che rappresenta uno degli operatori leader del mercato italiano per innovazione e tecnologia. Nemmeno a farlo a posta…