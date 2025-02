Il grande momento è arrivato: la prima serata di Sanremo 2025 è pronta a dare il via alla 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Milioni di telespettatori si sintonizzeranno per assistere a un evento che promette emozioni, musica e spettacolo. Conducono la serata Carlo Conti, affiancato da Gerry Scotti e Antonella Clerici, per una combinazione di esperienza e intrattenimento che conquisterà il pubblico. Ma chi si esibirà per primo? Qual è l’ordine ufficiale dei cantanti in gara? Scopriamo insieme la scaletta completa della prima serata di Sanremo 2025, con gli orari delle esibizioni, gli ospiti speciali e dove scaricare il PDF ufficiale.

Orari e ordine di esibizione della prima serata di Sanremo 2025

Ecco la scaletta ufficiale della prima serata di Sanremo 2025 con l’ordine di esibizione e gli orari:

20.30 – Primafestival con Gabriele Corsi e Bianca Guaccero

– Primafestival con Gabriele Corsi e Bianca Guaccero 20.40 – Inizio diretta con Carlo Conti

– Inizio diretta con Carlo Conti 20.45 – Omaggio a Ezio Bosso

– Omaggio a Ezio Bosso 20.51 – Gaia

– Gaia 20.57 – Francesco Gabbani

– Francesco Gabbani 21.03 – Ingresso Gerry Scotti

– Ingresso Gerry Scotti 21.06 – Rkomi

– Rkomi 21.12 – Noemi

– Noemi 21.23 – Ingresso Antonella Clerici

– Ingresso Antonella Clerici 21.26 – Irama

– Irama 21.32 – Coma_Cose

– Coma_Cose 21.38 – Simone Cristicchi

– Simone Cristicchi 21.44 – Marcella Bella

– Marcella Bella 21.50 – Achille Lauro

– Achille Lauro 22.01 – Noa e Mira Awad cantano ‘Imagine’

– Noa e Mira Awad cantano ‘Imagine’ 22.10 – Giorgia

– Giorgia 22.16 – Willie Peyote

– Willie Peyote 22.27 – Show di Jovanotti

– Show di Jovanotti 22.47 – Rose Villain

– Rose Villain 23.03 – Olly

– Olly 23.09 – Elodie

– Elodie 23.16 – Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

– Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento 23.22 – Massimo Ranieri

– Massimo Ranieri 23.28 – Raf dal Suzuki Stage

– Raf dal Suzuki Stage 23.41 – Tony Effe

– Tony Effe 23.47 – Serena Brancale

– Serena Brancale 23.53 – Brunori Sas

– Brunori Sas 00.00 – Tg1

– Tg1 00.03 – Modà

– Modà 00.09 – Gerry Scotti

– Gerry Scotti 00.16 – Lucio Corsi

– Lucio Corsi 00.22 – Fedez

– Fedez 00.38 – Bresh

– Bresh 00.44 – Sarah Toscano

– Sarah Toscano 00.55 – Joan Thiele

– Joan Thiele 01.01 – Rocco Hunt

– Rocco Hunt 01.07 – Francesca Michielin

– Francesca Michielin 01.13 – The Kolors

– The Kolors 01.19 – Collegamento con il Dopofestival

– Collegamento con il Dopofestival 01.28 – Collegamento con Radio 2

– Collegamento con Radio 2 01.30 – Classifica provvisoria

Gli ospiti di Carlo Conti sul palco dell’Ariston per la 75esima edizione del Festival

Oltre ai 29 artisti in gara, la serata sarà arricchita da grandi ospiti: