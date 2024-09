Prima giornata del campionato di Serie D 2024-2025, e al “Vito Curlo” è subito tempo per un incontro davvero interessante. La Fidelis Andria, tra le favorite per la vittoria del torneo, parte in casa del Fasano. Match davvero da non perdere per i tifosi di entrambe le squadre: ecco dove vedere Fasano-Andria in tv e in streaming.

L’orario della partita di Serie D e le probabili formazioni

Tutto pronto per il match del “Curlo”, che inizierà alle ore 17, come da richiesta delle formazioni. L’obiettivo stagionale del Fasano è una salvezza tranquilla, cercando di mettere in difficoltà le squadre più attrezzate del campionato. Tuttavia, l’avversario di giornata sarà la Fidelis Andria, una delle squadre favorite per la vittoria finale del campionato.

La Fidelis è una compagine attrezzata, che punta alla vittoria del torneo, forte di una struttura davvero solida. La squadra di Danucci può contare su giocatori di grande esperienza come Da Silva, Jallow e Liurni, e proverà a imporre il proprio gioco fin da subito per puntare al salto di categoria.

Dove vedere Fasano-Andria in tv e in streaming

Fasano-Andria sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Antenna Sud. L’emittente televisiva trasmetterà l’incontro in diretta gratuita per tutti coloro i quali risiedono in Puglia e in Basilicata, e che dunque possono sfruttare la copertura dell’emittente. Servizio disponibile anche in streaming grazie al sito ufficiale di Antenna Sud, che permette a tutti coloro i quali abbiano una connessione a Internet di collegarsi.