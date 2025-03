Lo smalto semipermanente è ormai un alleato insostituibile per chi desidera una manicure perfetta a lungo, senza dover cambiare lo smalto ogni pochi giorni. Grazie alla sua formula, che si asciuga sotto la lampada UV o LED, permette di avere unghie impeccabili fino a tre settimane, senza scheggiature o perdita di brillantezza.

Negli ultimi anni, questo trattamento è diventato sempre più popolare perché unisce la comodità di uno smalto a lunga durata alla possibilità di sfoggiare colori e nail art sempre alla moda. Ma quali sono le tendenze per il 2025? Quali colori saranno più richiesti e come prendersi cura delle unghie per mantenerle sane anche con il semipermanente? Scopri tutto quello che c’è da sapere.

Perché scegliere lo smalto semipermanente

Uno dei motivi principali per cui molte persone scelgono lo smalto semipermanente per unghie è la sua resistenza. A differenza dello smalto classico, che tende a rovinarsi nel giro di pochi giorni, il semipermanente resta intatto e brillante per settimane.

Un altro vantaggio è che protegge l’unghia naturale, aiutandola a crescere più forte e uniforme. Tuttavia, è fondamentale applicarlo correttamente e rimuoverlo con attenzione per evitare di indebolire la struttura ungueale. Una rimozione aggressiva o un uso eccessivo senza pause può infatti portare a unghie più fragili e sfaldate. Un ulteriore punto a favore è la varietà di colori e finiture disponibili. Oltre ai classici rossi e nude, oggi il mercato offre una gamma infinita di tonalità, effetti cromati, glitterati e nail art di ogni tipo, permettendo a chiunque di trovare la propria manicure ideale.

Colori smalto semipermanente 2025: cosa sarà di tendenza?

Anche il mondo della manicure segue le mode, e il 2025 porta con sé nuove palette di colori.

Toni neutri e lattiginosi : il nude lattiginoso, il beige rosato e il bianco latte sono perfetti per chi ama un look naturale e sofisticato. Si abbinano facilmente a qualsiasi stile e valorizzano mani e unghie senza risultare mai eccessivi.

Pastelli delicati : rosa cipria, lavanda, verde salvia e azzurro polvere saranno tra le tonalità più richieste per la primavera e l’estate. Questi colori donano un aspetto fresco ed elegante alle mani.

Metallizzati e perlescenti : l’oro rosa, l’argento ghiaccio e le tonalità effetto specchio saranno una scelta perfetta per chi ama una manicure luminosa e originale. L’effetto chrome o glazed donut nails (un finish perlescente) continua a essere molto amato.

Rosso classico e borgogna : tonalità senza tempo, ideali per chi vuole una manicure elegante e femminile. Il rosso intenso e il borgogna sono perfetti per ogni stagione e per ogni occasione.

Unghie scure e gotiche : il nero lucido o opaco, insieme ai toni prugna e blu notte, saranno protagonisti per chi ama un look più deciso e sofisticato.

Le nuove tendenze nella nail art

Il 2025 porta con sé un’evoluzione della nail art che si concentra su dettagli raffinati e minimalisti. La french manicure, ad esempio, viene reinterpretata con bordi sfumati, colorati o decorati con dettagli metallici, aggiungendo un tocco moderno a un grande classico. Anche le unghie dall’effetto perlescente e glossy, conosciute come glazed donut nails, continueranno a essere tra le più richieste, grazie alla loro brillantezza elegante e discreta.

Chi ama una manicure sofisticata senza eccessi potrà puntare su decorazioni minimaliste, con linee sottili e giochi di negative space, che creano un effetto pulito ed essenziale. Allo stesso modo, i dettagli cromati e i glitter saranno presenti, ma usati con moderazione: un tocco di luce su una sola unghia o sulla punta sarà sufficiente per dare carattere alla manicure senza renderla troppo appariscente. L’obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra eleganza e originalità, lasciando spazio alla personalizzazione senza esagerazioni.

Come applicare lo smalto semipermanente per una durata perfetta

Per ottenere il massimo dalla manicure con smalto semipermanente, è fondamentale seguire alcuni accorgimenti già dall’applicazione.

Preparare bene l’unghia : prima di applicare lo smalto, è importante pulire e opacizzare leggermente la superficie con un buffer. Questo aiuta lo smalto ad aderire meglio e a durare più a lungo. Usare un primer di qualità : il primer è essenziale per garantire una maggiore aderenza del colore e prevenire sollevamenti prematuri. Sigillare bene i bordi : quando si applica il colore e il top coat, è utile sigillare anche la punta dell’unghia per evitare che lo smalto si scheggi. Evitare il contatto con acqua calda subito dopo l’applicazione : nelle prime ore, l’unghia continua a stabilizzarsi, quindi è meglio evitare lunghi bagni caldi o docce troppo calde. Idratare le cuticole ogni giorno : un olio nutriente aiuta a mantenere le unghie sane e forti, prevenendo secchezza e sfaldature.

Come rimuovere lo smalto semipermanente senza rovinare le unghie

La rimozione dello smalto semipermanente è un passaggio fondamentale per mantenere le unghie sane. Uno degli errori più comuni è cercare di staccarlo con le unghie o grattarlo via, rischiando di assottigliare e indebolire la superficie naturale. Il metodo più sicuro è quello con l’acetone puro, che permette di sciogliere lo smalto senza stressare troppo l’unghia. Per farlo nel modo corretto, è importante prima opacizzare leggermente la superficie con una lima, in modo da permettere all’acetone di penetrare meglio. Poi si applica un dischetto di cotone imbevuto di acetone sull’unghia, avvolgendola con un foglio di alluminio per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, lo smalto sarà ammorbidito e potrà essere rimosso delicatamente con un bastoncino d’arancio, senza bisogno di sfregare o grattare.

Dopo la rimozione, le unghie potrebbero apparire leggermente secche o opache, ed è per questo che è consigliabile applicare un olio nutriente o una crema rinforzante. Questo aiuterà a ripristinare l’idratazione e a mantenere le unghie forti e sane, soprattutto se si utilizza spesso lo smalto semipermanente.

Prendersi cura delle unghie tra un’applicazione e l’altra

Anche se lo smalto semipermanente è pratico e duraturo, è importante far respirare le unghie ogni tanto. Dopo un paio di applicazioni consecutive, concedere qualche giorno di pausa e applicare un trattamento rinforzante può aiutare a mantenerle forti e sane.

Seguendo questi consigli, potrai goderti una manicure sempre perfetta senza compromettere la salute delle tue unghie.