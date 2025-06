Nel mondo della cybersecurity e delle indagini digitali, ogni dettaglio può fare la differenza. Un semplice nome utente, spesso trascurato, può diventare la chiave per tracciare la presenza online di un individuo. È proprio su questa logica che si basa WhatsMyName app, un potente strumento OSINT (Open Source Intelligence) progettato per individuare profili associati a uno specifico username su centinaia di piattaforme online.

La WhatsMyName app è una web application sviluppata con l’obiettivo di aiutare analisti, investigatori e ricercatori OSINT a eseguire una ricerca trasversale dei nomi utente. Inserendo un singolo username, l’app verifica la sua presenza su decine di siti web e social network, restituendo un elenco di risultati potenzialmente riconducibili alla persona oggetto di indagine.

Come funziona WhatsMyName

Il funzionamento è semplice ma estremamente efficace:

Inserimento del nome utente: L’utente digita uno username (es. Redbeard007) nell’apposito campo di ricerca. Avvio della scansione: Cliccando sull’icona della lente, l’applicazione avvia una verifica automatica su numerosi siti e servizi web. Visualizzazione dei risultati: Al termine, vengono mostrati tutti i profili online in cui quel nome utente risulta registrato.

Un aspetto fondamentale è che la verifica della corrispondenza effettiva deve essere eseguita manualmente. Non sempre, infatti, un profilo corrisponde alla persona cercata: è il lavoro investigativo a confermare o escludere il collegamento.

Tra le funzionalità più utili recentemente introdotte, c’è la possibilità di aprire ciascun risultato in una nuova finestra, facilitando il confronto tra profili. Inoltre, è possibile esportare i risultati in formato CSV o PDF, ideale per la documentazione in ambito forense o investigativo.

Integrazione con l’estensione Forensic OSINT

Per chi opera in contesti professionali, la WhatsMyName app può essere integrata con l’estensione browser Forensic OSINT, uno strumento pensato per documentare in modo rigoroso l’attività di ricerca:

Cattura delle evidenze : è possibile acquisire intere pagine web o solo schermate selezionate, a seconda delle esigenze.

: è possibile acquisire intere pagine web o solo schermate selezionate, a seconda delle esigenze. Gestione delle acquisizioni: le immagini raccolte vengono salvate in un sistema di gestione dei casi, dove possono essere consultate, annotate e infine scaricate.

L’unione tra WhatsMyName e Forensic OSINT consente così di unire rapidità operativa a precisione documentale.

Esistono alternative alla WhatsMyName app?

Sì, sul web sono disponibili altre soluzioni simili, anche se non sempre gratuite o open source. Tra le principali:

Namechk : permette di verificare la disponibilità di un nome utente su decine di piattaforme, pensato più per il brand monitoring che per l’investigazione.

: permette di verificare la disponibilità di un nome utente su decine di piattaforme, pensato più per il brand monitoring che per l’investigazione. Sherlock : uno script in Python che consente una ricerca approfondita su oltre 300 siti. Richiede però competenze tecniche.

: uno script in Python che consente una ricerca approfondita su oltre 300 siti. Richiede però competenze tecniche. KnowEm: piattaforma orientata al marketing e alla protezione del brand, consente il monitoraggio dei nomi utente sui social e nei motori di ricerca.

Tuttavia, WhatsMyName app si distingue per l’approccio focalizzato sull’OSINT, la semplicità d’uso, l’assenza di registrazione e l’accessibilità a chiunque operi nel campo della sicurezza, del giornalismo investigativo o del cyber threat intelligence.