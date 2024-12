Accadia, a gennaio la Winter School del Learning Sciences Institute

La Winter School organizzata dal LSI (Learning Sciences Institute) dell’Università di Foggia si terrà dal 19 al 22 Gennaio 2025 ad Accadia, grazie alla coordinazione della professoressa di Didattica e Pedagogia Speciale Giusi Antonia Toto.

L’evento, rivolto principalmente ai dottorandi di tutta Italia, permetterà di confrontarsi su temi di pedagogia e sarà una importante opportunità di formazione e valorizzazione delle eccellenze che riguardano il settore pedagogico.

Tra gli ospiti che saranno presenti all’evento ci saranno alcune delle più importanti personalità accademiche nel settore della ricerca educativa e delle scienze pedagogiche. In particolar modo si possono citare, tra i relatori, il professore Stefano Moriggi, la professoressa Chiara Panciroli, il professor Tommaso Minerva ed il professore Pier Cesare Rivoltella, alcuni dei nomi più autorevoli e rilevanti nel campo dell’educazione digitale.

La professoressa Toto ha specificato che l’evento è frutto di un intenso lavoro, e che sarà un’esperienza non solo formativa, ma soprattutto di crescita culturale ed umana. Accadia è stata scelta come location per la Winter School per il senso di appartenenza che riguarda tutti i cittadini, nonché per la bellezza del borgo che funge da ispirazione alle riflessioni dei partecipanti all’evento. Lo scopo che la Winter School perseguirà è quello di lasciare un segno indelebile non solo tra i dottorandi, ma in tutta la comunità.

La Winter School, grazie al sostegno offerto dal Comune di Accadia, permetterà di creare un connubio tra l’attenzione al territorio e le eccellenze provenienti dal mondo accademico, trasformando così il borgo in un luogo dove il cambiamento e le tradizioni coesistono.

Il professore delegato alla Didattica Giorgio Mori ha sottolineato come la Winter School possa essere uno spazio prezioso per consentire ai dottorandi di confrontarsi con alcune delle menti più brillanti della pedagogia contemporanea, ed ha confermato il ruolo preminente dell’ateneo di Foggia nella promozione della formazione di qualità.

Il coordinatore dei corsi di formazione per le attività di sostegno, il professore Luigi Traetta, ha poi aggiunto che la Winter School costituisce un appuntamento immancabile per sviluppare una didattica sempre più innovativa e soprattutto inclusiva, anche grazie alla partecipazione dei prestigiosi relatori.

Per quanto concerne il programma, invece, l’evento si svilupperà attraverso workshop, momenti di discussione aperta, lezioni magistrali e tavole rotonde che affronteranno diversi temi, dall’accesso inclusivo all’apprendimento fino ai nuovi metodi educativi, passando per il ruolo delle risorse digitali per l’apprendimento.

Il tutto si svolgerà nel magnifico contesto di Accadia, con tutta la sua ricchezza storica e la sua celebre accoglienza che fungerà da sfondo perfetto per un’esperienza formativa immersiva, perfetto per la creazione di nuovi progetti e per la discussione di idee stimolanti.

Tutti i partecipanti all’evento potranno anche conoscere le eccellenze del borgo di Accadia e conoscere il territorio attraverso attività e visite guidate organizzate in collaborazione con le istituzioni del territorio. Gli studenti avranno quindi l’occasione di vivere la storia e le tradizioni di un borgo unico nel suo genere.

È possibile ottenere maggiori informazioni e un programma dettagliato consultando il portale dell’Università di Foggia e del Learning Sciences Institute oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo del Learning Sciences. Con le stesse modalità è possibile anche effettuare l’iscrizione alla Winter School.