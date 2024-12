Il 2016: l’anno con la maggiore attività sismica

Alcuni anni sono stati particolarmente critici. Il 2016, in particolare, ha registrato il picco di attività con quasi 12mila eventi di magnitudo pari o superiore a 2.0. Tra questi, i terremoti dell’Italia centrale rimangono impressi nella memoria collettiva: il sisma di Amatrice ad agosto (magnitudo 6.0) e quello di Norcia ad ottobre (magnitudo 6.5), il più forte mai registrato dalla Rete Sismica Nazionale Integrata. Anche il 2009 e il 2012 sono stati anni significativi, con eventi sismici rilevanti in Abruzzo ed Emilia Romagna. Questi episodi hanno segnato profondamente il territorio e le comunità colpite, mettendo in evidenza la necessità di rafforzare la prevenzione.

Un futuro più consapevole grazie alla tecnologia

La Carta della Sismicità non è solo un documento storico, ma anche uno strumento digitale pensato per informare e sensibilizzare. Attraverso una piattaforma interattiva accessibile online, è possibile esplorare i dati raccolti, filtrando gli eventi per magnitudo, profondità o periodo. Questo strumento, unito alle informazioni sulla distribuzione delle stazioni sismiche in Italia, rappresenta un passo fondamentale per comprendere meglio il rischio sismico e promuovere strategie di sicurezza più efficaci. La conoscenza è la prima linea di difesa in un Paese che vive da sempre in equilibrio tra bellezza e fragilità.