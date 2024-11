Montoro, il Cambridge Centre organizza le vacanze studio a Edimburgo e New York

Cosa significa davvero per un giovane partire per una vacanza studio all’estero? Non si tratta solo di migliorare l’inglese, ma di entrare in contatto con nuove culture, sviluppare autonomia e costruire ricordi che lo accompagneranno per tutta la vita. Per l’estate 2025, il Centro Studi Cambridge Assessment di Montoro, in collaborazione con Heritage Study Tours, propone due destinazioni d’eccellenza: Edimburgo, con il suo fascino storico e culturale, e New York, simbolo di energia e opportunità.

L’esperienza ad Edimburgo: imparare immersi nella storia

Immaginate una città dove passato e futuro si incontrano, dove ogni angolo racconta una storia. È qui, nella capitale della Scozia, che i ragazzi dagli 11 ai 18 anni avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica. La Queen Margaret University, situata a pochi minuti dal centro cittadino, offre un ambiente moderno e sicuro, perfetto per unire studio e scoperta.

Il programma, coordinato dalla professoressa Maria Rosa Novello, include un volo di andata e ritorno da Napoli e si svolge dal 15 al 29 luglio 2025. I ragazzi parteciperanno a 30 ore di lezioni di inglese, con un percorso riconosciuto anche come PCTO per gli studenti del triennio. Accanto alle lezioni, le escursioni rappresentano il cuore dell’esperienza, con sei uscite che includono tre giornate dedicate alla scoperta di Edimburgo, dal Castello al Royal Mile e Calton Hill, e tre gite di un’intera giornata nei dintorni. Tra queste, spiccano l’escursione a Glasgow, una crociera su Loch Lomond e un tour a Stirling.

Per chi desidera arricchire ulteriormente il viaggio, è possibile aggiungere un’escursione facoltativa a Perth, con una visita allo storico Scone Palace. Questi 15 giorni rappresentano un’opportunità unica per immergersi nella cultura scozzese, arricchendo le proprie competenze linguistiche e personali.

La vivacità di New York: la città che non dorme mai

Per chi sogna di immergersi nella vivacità della Grande Mela, il programma dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, che frequenteranno i corsi presso la St John’s University, rappresenta un’occasione imperdibile. Coordinata dalla professoressa Antonietta Renna, l’esperienza prevede il volo di andata e ritorno da Roma Fiumicino, con partenza il 29 giugno 2025 e rientro il 13 luglio.

Le lezioni di inglese, per un totale di 30 ore certificate, sono tenute in un centro accreditato da EnglishUSA e includono un test d’ingresso e un diploma di fine corso. Il soggiorno è arricchito da un ricco programma di 12 escursioni, rese possibili grazie alla Metrocard inclusa, che consente ai ragazzi di spostarsi agevolmente in città. Tra le destinazioni ci sono luoghi iconici come Times Square, il Central Park, il Brooklyn Bridge, il 9/11 Memorial e il Chelsea Market.

Un altro punto di forza è la crociera a Staten Island, con una vista spettacolare sulla Statua della Libertà. Ogni sera i ragazzi ceneranno in città, aggiungendo un tocco autentico all’esperienza. Inoltre, il pacchetto premium facoltativo consente di visitare attrazioni come il Summit One Vanderbilt e il Metropolitan Museum of Art, con una cena al celebre Hard Rock Cafe per concludere in bellezza.

Un’esperienza formativa che lascia il segno

Entrambe le destinazioni non rappresentano semplicemente un’occasione per seguire corsi di lingua e partecipare a visite guidate: sono pensate per offrire ai ragazzi un percorso di crescita personale. Vivere lontano da casa, organizzare il proprio tempo e affrontare le sfide di un contesto diverso favorisce lo sviluppo di autonomia, maturità e capacità di adattamento, competenze sempre più richieste nel mondo di oggi.

L’organizzazione di Heritage Study Tours è studiata per garantire serenità e sicurezza a studenti e famiglie. I viaggi prevedono voli di linea, trasferimenti privati e un’assistenza costante fornita da un group leader italiano, affiancato dallo staff locale per tutta la durata del soggiorno. Ogni partecipante riceverà un dossier di viaggio digitale, che semplifica ogni aspetto organizzativo e garantisce trasparenza.

Le iscrizioni, già aperte, rimarranno disponibili fino al 12 dicembre 2024. Chi decide di prenotare in anticipo potrà beneficiare di vantaggi economici e scegliere tra diverse modalità di pagamento flessibili, inclusa la possibilità di rateizzare il saldo. Questa attenzione all’accessibilità rende le vacanze studio un’opportunità concreta per molti ragazzi, regalando loro un’esperienza che resterà scolpita nella memoria.

Un’estate diversa è possibile: un’estate in grado di unire apprendimento, cultura e avventura in un’unica esperienza. Che si scelga la storicità di Edimburgo o l’energia travolgente di New York, il 2025 potrebbe essere l’anno perfetto per scoprire il mondo e prepararsi al futuro con un bagaglio di competenze, amicizie e ricordi indimenticabili.