È finalmente online l’attesa edizione 2024 di Eduscopio, la piattaforma gratuita della Fondazione Agnelli che guida studenti e famiglie nella scelta del miglior percorso scolastico. L’undicesima edizione analizza le performance universitarie e lavorative di oltre 1,3 milioni di diplomati tra il 2019 e il 2021, offrendo un’ampia panoramica su licei, istituti tecnici e professionali in tutta Italia. Alcuni spunti dalla classifica dei licei di Eduscopio 2024.

Quali sono i criteri scelti per la classifica dei licei

Eduscopio non si limita a fornire semplici classifiche, ma rappresenta uno strumento di analisi completo che misura l’efficacia degli istituti scolastici rispetto a due obiettivi fondamentali. Da un lato, valuta la capacità delle scuole di preparare i diplomati al percorso universitario, considerando parametri come la media dei voti e il numero di esami superati nel primo anno. Dall’altro, offre un’analisi approfondita sull’ingresso nel mondo del lavoro, evidenziando tassi di occupazione e coerenza tra studi e professione.

La piattaforma, facile da utilizzare e completamente gratuita, introduce quest’anno un’interessante novità: l’analisi separata degli indirizzi scientifico-sportivi, sempre più presenti nel panorama scolastico italiano.

Eduscopio 2024, i migliori licei classici e scientifici nelle principali città

Tra i licei classici, Eduscopio 2024 conferma alcune tendenze già consolidate e registra alcune sorprese. A Milano, l’istituto paritario Sacro Cuore riconquista il primo posto, seguito dal Giovanni Berchet. A Roma, l’Ennio Quirino Visconti continua a primeggiare, mentre il Terenzio Mamiani e il Torquato Tasso completano il podio. Anche Napoli vede il Convitto Vittorio Emanuele II consolidare la sua posizione di leadership, davanti al Pitagora di Pozzuoli.

Per quanto riguarda i licei scientifici, Milano celebra ancora l’Alessandro Volta come migliore istituto, con il Leonardo Da Vinci subito dietro. A Napoli, il Convitto Vittorio Emanuele II si distingue anche in questa categoria, superando il Mercalli e l’Alfred Nobel di Torre del Greco. Nella Capitale, invece, l’Augusto Righi si conferma in cima, seguito dal Camillo Cavour e dall’Aristotele.

Eduscopio 2024, la classifica per i licei linguistici, scienze umane e istituti tecnici

Anche i licei linguistici e quelli a indirizzo scienze umane trovano spazio tra le eccellenze del 2024. Nel panorama linguistico, il Fonseca di Napoli si distingue per i risultati raggiunti, seguito da istituti prestigiosi come l’Edoardo Amaldi di Roma. A Torino, l’Altiero Spinelli resta il punto di riferimento in questa categoria.

Per quanto riguarda le scienze umane, Milano premia il Maria Consolatrice come miglior istituto, mentre a Napoli è il Matilde Serao di Pomigliano d’Arco a brillare per i successi dei suoi diplomati. A Roma, il Margherita di Savoia si conferma ai vertici, insieme ad altre eccellenze della capitale.

Eduscopio evidenzia segnali positivi per gli istituti tecnici e professionali, con una ripresa dei livelli occupazionali post-pandemia. Gli studenti diplomati in questi percorsi trovano maggiori opportunità di lavoro, soprattutto nelle province di Bergamo e Roma, dove spiccano realtà come il Rubini di Romano di Lombardia e l’Istituto Leonardo Da Vinci. Per tutte le altre informazioni vi invitiamo a visitare il portale di Eduscopio.