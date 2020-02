Campania, Piano per il Sud: nasce l’autostrada Avellino-Salerno-Reggio Calabria

';

Il raccordo autostradale Avellino-Salerno diventerà a tutti gli effetti autostrada. L’importante novità è stata annunciata durante la presentazione del Piano per il Sud del Governo Conte. L’importante arteria, che collega le due città campane, sarà assorbita dall’Autostrada del Mediterraneo, la A2 Salerno Reggio Calabria. Diventerà autostrada A2 Avellino Salerno Reggio Calabria.

Autostrada Avellino-Salerno-Reggio Calabria: ci sarà il pedaggio

Una buona notizia per l’Irpinia se non fosse per il fatto che la “trasformazione” della Strada Statale in Autostrada potrebbe comportare l’introduzione del pedaggio.

Negli interventi previsti ci sarà anche la rimodulazione degli autovelox (visto che cambieranno i limiti di velocità) sui quali molti Comuni puntavano a fare cassa.

I lavori riguardanti quest’opera saranno appaltati entro la fine dell’anno, poiché il Governo attuale vede in questa novità una manna dal cielo per la regione tirrenica e per il Sud Italia. Negli anni addietro si è parlato spesso di questa possibilità di riconversione del raccordo, ma tutto si è sempre risolto in un nulla di fatto, adesso, sembra che sia arrivato il momento giusto.