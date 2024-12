Come ogni dicembre, Spotify Wrapped arriva puntuale a regalarci un momento di riflessione – e un po’ di sana competizione – sui nostri gusti musicali dell’anno appena trascorso. È il rito che accomuna milioni di utenti in tutto il mondo: scoprire quali artisti, brani e album abbiamo ascoltato fino allo sfinimento e quali fenomeni hanno lasciato il segno nelle classifiche globali e nazionali. In Italia, il 2024 ha un solo nome in cima a tutto: Geolier. Il rapper napoletano si è preso la scena senza mezzi termini: è l’artista più ascoltato su Spotify nel 2024 in Italia. Con oltre 1,2 miliardi di stream, il suo album Dio Lo Sa, la hit I p’me, tu p’te e la sua figura come artista hanno segnato l’anno, confermando che il 2024 è stato l’anno della consacrazione per lui.

Spotify Wrapped: quando i numeri raccontano la musica

Spotify Wrapped non è solo un riepilogo, ma ormai una tradizione pop che racconta molto più che gusti personali: è una fotografia nitida delle tendenze musicali di un’intera generazione. Quest’anno, oltre a rivelare le classifiche degli artisti e dei brani più ascoltati, la piattaforma ha introdotto alcune funzioni nuove che rendono l’esperienza ancora più immersiva. Your Music Evolution ha permesso agli utenti di vedere come si sono trasformati i loro gusti, mentre Longest Listening Streak celebra la fedeltà verso gli artisti preferiti. Ma al di là delle statistiche personali, Wrapped è anche una celebrazione dei grandi nomi che hanno definito il 2024, in Italia e nel mondo.

Artista più ascoltato su Spotify nel 2024: dominano Anna e Geolier

In Italia, nessuno è riuscito a eguagliare il successo di Geolier. I P’ ME, TU P’ TE, il brano che gli ha regalato il secondo posto al Festival di Sanremo, è diventato una hit irresistibile, dominando le classifiche per mesi. A questo si è aggiunto Dio Lo Sa, l’album che ha consacrato il rapper come il più ascoltato dell’anno. Non solo: Geolier ha scalzato dalla vetta Sfera Ebbasta, che per tre anni consecutivi era stato il re indiscusso di Spotify Wrapped in Italia.

Dietro di lui, altri grandi protagonisti come Lazza, Tedua e Anna, che si conferma la regina delle artiste italiane con il suo album Vera Baddie. E non è finita qui: i numeri di Wrapped dimostrano come il rap e la trap continuino a dominare in Italia, con Tony Effe, Capo Plaza e Shiva tra i più ascoltati. Ma c’è spazio anche per la varietà: Rose Villain e Annalisa hanno portato una ventata di freschezza nelle classifiche.

Taylor Swift regina della musica mondiale: è prima nella classifica globale

Se Geolier domina in Italia, nel mondo il trono appartiene ancora una volta a Taylor Swift. Con The Tortured Poets Department, il suo album più ascoltato, e un’impressionante quantità di stream – oltre 26,6 miliardi – Swift si conferma l’artista globale per eccellenza. Ma a sorprendere è Sabrina Carpenter, che con Espresso si è guadagnata il titolo di brano più ascoltato al mondo, a dimostrazione che il pop ha ancora una forza universale.