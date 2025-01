Marco Critelli, cabarettista, speaker radiofonico e content creator, è un artista capace di reinventarsi e conquistare il pubblico con la sua versatilità. Con alle spalle una carriera poliedrica, che spazia dalla magia comica alla televisione, fino alla radio, oggi sta raggiungendo la viralità grazie ai suoi video tutorial sui social, dove mescola ironia e creatività in contenuti che catturano e divertono un pubblico sempre più vasto. Scopriamo di più su di lui, attraverso la sua biografia e la sua carriera.

La biografia e la carriera da comico e speaker radiofonico

Marco Critelli ha iniziato la sua carriera come prestigiatore nel 1998, calcando i palcoscenici di programmi televisivi nazionali e regionali. Nel 2000 pubblica il libro Il Mago Comico, edito da Troll, che diventa presto un punto di riferimento per chi si avvicina al mondo dell’illusionismo e del cabaret.

Il 2008 segna una svolta nella carriera di Critelli: è uno dei vincitori di Nuovi Talenti, il programma di Rai 2 condotto da Pippo Baudo. Nello stesso anno partecipa come prestigiatore comico a trasmissioni di rilievo come Cominciamo Bene su Rai 3 con Fabrizio Frizzi e Domenica In su Rai 1. Sempre nel 2008, l’attore si distingue come autore e conduttore di due programmi innovativi dedicati alla magia comica: Niente nelle Maniche, una produzione di street magic ambientata nelle strade di Napoli e trasmessa su Canale 21, e Magicando, il primo format italiano di magia comica “on the road”, in onda su Smile TV.

Nel 2009 entra a far parte del laboratorio comico Sipariando, ospitato dallo storico teatro TAM di Napoli, fucina di talenti come Alessandro Siani, Paolo Caiazzo e i Ditelo Voi. Lo stesso anno si cimenta con la radio, approdando a Radio Punto Zero.

Marco Critelli, la sua vita privata: l’impegno dell’attore nel sociale

Nel 2010 Critelli entra nel cast della quarta edizione di Made in Sud su Comedy Central, portando in scena il personaggio del Regista. L’anno seguente propone una parodia del celebre chef Alessandro Borghese, che condivide personalmente i video dell’imitazione sul suo blog, decretandone il successo. Nelle edizioni successive di Made in Sud su Rai 2, il comico dà vita a personaggi come il Super Cattivo, il videomaker del web e, più di recente, la parodia di un’app musicale che propone canzoni “a tradimento”.

Parallelamente alla sua attività comica, Marco Critelli è impegnato nel sociale: tiene corsi di formazione per clown dottori ed è consulente magicomico per la Federazione Nasi Rossi d’Abruzzo. Dal 2017 conduce il Marco Critelli Show su Radio Marte, consolidando ulteriormente il suo ruolo di entertainer poliedrico.