Sono passati tre mesi da quando è stato imposto il lockdown totale in tutta l’Italia. In Campania si respirava tanta paura ed apprensione per quello che sarebbe potuto accadere se il Covid-19 si fosse diffuso come al nord Italia. Per fortuna e competenza delle autorità, il peggio è passato ed oggi c’è stata una nuova bella notizia: Avellino è Covid Free, restano solo 14 casi in provincia.

Avellino è Covid Free: guarito anche il dottor Carmine Sanseverino

Nella città capoluogo dell’Irpinia si sono registrati 35 casi di positività al Sars-CoV-2 ed un decesso. Tra questi a tenere in particolare apprensione tutta la provincia è stato il caso del dottor Carmine Sanseverino che è stato dichiarato guarito e ora si trova presso la clinica Villa dei Pini per la riabilitazione.

In virtù di questo, che era l’ultimo caso positivo, Avellino è stata dichiarata libera dal Coronavirus e restano solo 14 casi attualmente positivi nel resto del territorio irpino.