È stato pubblicato il nuovo bando della Guardia di Finanza per il reclutamento di 1.634 allievi finanzieri. La selezione, aperta sia ai civili che ai volontari delle Forze armate, rappresenta un’importante occasione per chi sogna di indossare la divisa. Le candidature possono essere presentate online sul sito ufficiale della Guardia di Finanza entro le ore 12 del 20 dicembre 2024. Le prove del bando di concorso per allievi finanzieri 2024 inizieranno nel gennaio 2025 con una prima preselezione scritta.

Chi può partecipare al concorso? I requisiti indicati

Il bando per allievi finanzieri è aperto a tutti i cittadini italiani, con specifiche riserve per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate. Tra i requisiti principali: avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni (a seconda della categoria per cui si concorre) e un diploma di scuola superiore valido per l’iscrizione all’università. Inoltre, è richiesta l’idoneità fisica e psico-attitudinale, e i candidati non devono avere precedenti penali o situazioni incompatibili con il ruolo. Il bando dettaglia anche limiti e restrizioni legate, ad esempio, alla presenza di tatuaggi visibili o di determinate condizioni mediche.

Come funziona il bando di concorso per allievi finanzieri 2024

La selezione prevede una serie di fasi. Si parte con una prova scritta di preselezione, che include domande di cultura generale, logica e grammatica. Seguiranno le prove di efficienza fisica (come corsa e salto in alto) e accertamenti sull’idoneità psico-fisica e attitudinale. Per chi concorre a specifiche specializzazioni, come il ruolo anti-terrorismo, ci saranno test aggiuntivi. Alla fine, una commissione valuterà anche i titoli presentati dai candidati per stilare la graduatoria definitiva.

Bando di concorso per allievi finanzieri 2024, come fare domanda