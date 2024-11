La biografia e la carriera del nuovo comandante dei carabinieri

Salvatore Luongo, nato il 6 giugno 1962, porta con sé una carriera straordinaria che testimonia un impegno ininterrotto al servizio delle istituzioni. La sua formazione accademica comprende ben tre lauree: in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, conseguite presso l’Università di Camerino, e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. A queste si aggiungono percorsi di specializzazione tra cui il 162° Corso ordinario dell’Accademia Militare di Modena, il Corso ISSMI presso il Centro Alti Studi per la Difesa e diversi master in Scienze Strategiche e Studi Internazionali Strategico Militari.

Il percorso professionale del Generale Luongo è altrettanto impressionante. Dopo aver iniziato la carriera come Comandante di Plotone presso l’8° Battaglione di Roma, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità operativa, tra cui il comando delle compagnie di Taurianova, Roma-Casilina e Roma-Trastevere. È stato poi Assistente Militare e Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica dal 2006 al 2011, ruolo che gli ha permesso di operare a stretto contatto con le massime istituzioni del Paese.

Il curriculum di Salvatore Luongo: carriera, premi e riconoscimenti

Luongo ha inoltre guidato i Comandi Provinciali di Milano e Roma, affrontando con successo le sfide della sicurezza in contesti urbani particolarmente complessi. Dal 2016 al 2023 ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Legislativo presso il Ministero della Difesa, dove ha gestito questioni normative e strategiche di rilevanza nazionale. Infine, dal dicembre 2023, ha assunto la guida del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora”. Il generale Luongo è stato inoltre decorato con prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia Mauriziana e il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.