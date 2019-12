';

Ibrahimovic al Benevento Calcio? Più di una suggestione. Almeno stando a quanto il presidente dei giallorossi Oreste Vigorito ha dichiarato alla trasmissione “Ottogol”. Il numero uno dei sanniti ha infatti detto di aver pensato di portare l’ex giocatore dei Los Angeles Galaxy all’ombra dell’Arco di Traiano.

Ibrahimovic al Benevento, Vigorito: “Inzaghi mi ha fatto capire che non era il caso…”

Queste le suggestive parole del presidente: “Quando abbiamo giocato in Serie A, abbiamo portato a Benevento calciatori dalla caratura internazionale, come i vari Sagna, Guillherme, Diabaté e altri. Ibrahimovic? Più di un colpo da novanta, sarebbe stato da centodieci. Se ci ho pensato seriamente? Sì, poi però ho parlato con Inzaghi, che mi ha detto che non era il caso. Un po’ per la difficoltà nel portare un campione del genere in serie B e anche perché questo campionato va fatto con i calciatori che abbiamo. Inoltre, si sente ancora tra i migliori al mondo“.