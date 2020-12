Benevento, Mastella: “Linea dei contagi in provincia in crescita spinta: state a casa”

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella è apparso davvero preoccupato per l’attuale andamento dei contagi da Covid-19 nella provincia sannita. Nel corso del tardo pomeriggio di oggi il primo cittadino del capoluogo ha pubblicato alcuni post sulla sua pagina ufficiale Facebook in cui illustrava la linea dei nuovi positivi in provincia.

Un dato che testimonia un calo dei contagi in tutta la Campania, meno che, appunto, la provincia di Benevento. Mastella ha commentato così i numeri rappresentati nel grafico che ha pubblicato: “Per chi non vuol vedere…la linea di Benevento oggi: in crescita spinta. E c’è chi polemizza con me per ragioni di piccola ignobile bottega politica. Che vergogna”.

Successivamente, lo stesso sindaco di Benevento ha pubblicato un altro post in cui ha mostrato i dati della Campania raccolti dall’istituto Gimbe, corredato da un invito: “Invito alla prudenza. State a casa. Evitate passeggiate inutili”.