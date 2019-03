Biscotti Nutella, quando escono in Italia? La Ferrero li lancia in Francia

Novità in arrivo per i golosi di tutto il mondo! Nutella lancia i suoi nuovi biscotti. La Ferrero ha in mente di proporre sul mercato un nuovo prodotto, che possa in qualche modo rappresentare una alternativa alle classiche merendine. Ma quando escono in Italia i nuovi biscotti Nutella? Ecco tutte le info a riguardo e alcune foto in anteprima.

Nuovi Nutella Biscuits, i primi test in Francia: le foto

Innanzitutto, specifichiamo subito che si tratta di un prodotto che, in questo momento, non è arrivato in Italia, ma è unicamente di produzione estera. Ferrero, infatti, ha deciso di testare la sua nuova creatura in Francia, precisamente alla stazione di Parigi Saint-Lazare, dove ci sono già gli assaggiatori pronti a sperimentare questa novità per il palato.

I nuovi biscotti con Nutella si possono trovare in Francia? In realtà, la Ferrero non li ha ancora messi in commercio neanche oltre le Alpi, e dunque non si possono ancora acquistare.

La data di lancio dei Nutella Biscuits non è ancora nota, ma si stima che entro due mesi questi compaiano sul mercato. Al momento, si sa solo che alcuni agenti promozionali vanno in giro a distribuire l’ultima novità del marchio Ferrero.

La settimana prossima alcuni consumatori saranno invitati ad entrare in uno spazio dedicato solo all’assaggio, situato a Lione. I fortunati potranno tornare a casa con un pacchetto di Nutella Biscuits, e consumarli in anteprima mondiale.

Ecco una foto comparsa su Instagram nelle ultime ore. Va specificato che si tratta di una foto appartenente alla categoria delle indiscrezioni, e non abbiamo ancora la certezza che rispecchi il prodotto così come verrà messo in commercio sul mercato.

Biscotti con Nutella Ferrero, non si conosce la data di uscita in Italia

I nuovi biscotti con Nutella della Ferrero saranno, da quanto emerge da indiscrezioni ‘pubblicitarie’, croccanti fuori e cremosi dentro. Tuttavia, non sappiamo ancora quando escono in Italia. Non trapelano infatti indiscrezioni, né rumors su quanto possa essere l’uscita italiana del nuovo prodotto.

Per il momento, dunque, solo Germania, Svizzera e Austria, oltre ovviamente alla Francia, dovrebbero godersi la nuova creatura Ferrero. Gli stessi francesi dovranno aspettare ancora prima di assaggiarli in via ufficiale. Sembrerebbe un vero effetto sorpresa quello che l’azienda ha intenzione di creare in tutta Europa, nonché una precisa strategia di mercato.