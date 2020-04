Bollettino coronavirus 5 aprile 2020: dati ufficiali Protezione Civile

';

Consueta conferenza stampa delle ore 18 quella in diretta dalla sede della Protezione Civile di Roma per enunciare il bollettino giornaliero per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. Ecco i dati ufficiali forniti per la giornata di domenica 5 aprile 2020.

Bollettino Protezione Civile coronavirus: i dati di domenica 5 aprile

La conferenza di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, si apre con “due dati positivi: sono diminuiti i ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari, così come quelli delle terapie intensive”.

I positivi, allo stato attuale, sono 91246, con un incremento di 2972 unità rispetto alla giornata di ieri. Di questi, 3977 sono in terapia intensiva, con una diminuzione di 17 unità rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi sono in isolamento senza sintomi, o con sintomi lievi. Il numero dei deceduti di domenica 5 aprile è di 525 persone; si tratta, riferisce Borrelli, del “dato più basso dal 19 marzo scorso”. Il numero dei guariti, invece, sale a 21815: sono 819 in più.

Nel dettaglio, si legge da comunicato, “i casi attualmente positivi sono 28.124 in Lombardia, 12.837 in Emilia-Romagna, 10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d’Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise”.