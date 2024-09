Il Natale 2024 porta una novità per i lavoratori dipendenti: il Bonus Natale, un’indennità una tantum di 100 euro, destinata a coloro che rientrano in specifici requisiti. Questo sostegno economico, previsto dal governo attraverso un emendamento al decreto Omnibus, si inserisce nelle politiche di aiuto alle famiglie con redditi medio-bassi. Ma chi può richiedere il Bonus Natale 2024 e come farlo? Di seguito, tutti i dettagli su chi può beneficiare di questo bonus e i requisiti necessari per accedervi.

Chi può richiedere il Bonus Natale 2024?

Il Bonus Natale 2024 è riservato ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annui. Tuttavia, per poter beneficiare di questa indennità, è necessario che il lavoratore soddisfi alcuni requisiti specifici: deve avere un coniuge non separato legalmente ed effettivamente e almeno un figlio fiscalmente a carico. In alternativa, il bonus spetta anche a coloro che fanno parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico.

La somma di 100 euro sarà erogata con la tredicesima del 2024 e non concorrerà alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, il che significa che i 100 euro saranno netti. Questa indennità, inoltre, deve essere richiesta esplicitamente dal lavoratore, che dovrà presentare una dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro attestando di avere diritto al bonus. Saranno i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, a verificare la spettanza del bonus in fase di conguaglio e a procedere, eventualmente, al recupero dell’importo in caso di erogazione non dovuta.

Requisiti per i lavoratori dipendenti: ecco a chi spetta

Per ottenere il Bonus Natale 2024, oltre al tetto massimo di reddito, il lavoratore deve essere fiscalmente capiente, cioè deve avere un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore all’importo della detrazione spettante. Ciò significa che il lavoratore deve avere una base imponibile sufficiente per beneficiare di questa indennità, la quale sarà riproporzionata in base al periodo di lavoro svolto durante l’anno. Per esempio, chi ha lavorato solo otto mesi riceverà un bonus di circa 66,6 euro.

Non rientrano tra i beneficiari coloro che hanno un coniuge separato legalmente o effettivamente, né i genitori appartenenti a coppie di fatto. In più, nel calcolo del reddito complessivo non si terrà conto del reddito della casa principale né delle sue pertinenze.

Come richiedere il Bonus Natale 2024: la procedura

La procedura per richiedere il Bonus Natale 2024 è piuttosto semplice: il lavoratore dovrà presentare una dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro, in cui attesta di avere i requisiti richiesti, inclusi i dati fiscali del coniuge e dei figli a carico. In caso di mancato pagamento del bonus entro la tredicesima, il lavoratore potrà richiederlo nella successiva dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto al bonus o l’importo erogato risulti errato, sarà compito del sostituto d’imposta recuperare l’importo direttamente in sede di dichiarazione.