Con l’inizio di ottobre 2024, molti pensionati italiani vedranno un aumento nel loro assegno mensile. In particolare, per coloro che percepiscono la pensione minima, l’importo subirà un incremento di 16 euro, passando da 598,77 euro a 614,77 euro. Questo leggero ma significativo aumento è il risultato di nuove misure fiscali applicate ai pensionati con redditi più bassi, offrendo un piccolo sollievo economico a chi ne ha più bisogno. Tutto sugli aumenti sulle pensioni di ottobre 2024.

Aumenti pensioni ottobre 2024: come e quando ritirare l’assegno

Gli importi maggiorati saranno visibili sul cedolino di ottobre 2024, accessibile tramite il portale MyINPS, che permette ai pensionati di consultare tutti i dettagli relativi alle trattenute fiscali, comprese le addizionali comunali e regionali, e le eventuali risultanze contabili del modello 730.

Le pensioni di ottobre 2024 saranno accreditate a partire da martedì 1° ottobre, il primo giorno bancabile del mese. Coloro che hanno scelto l’accredito bancario o postale vedranno il proprio assegno direttamente sul conto corrente senza doversi recare fisicamente presso gli uffici postali. Per i pensionati che preferiscono ritirare la pensione in contanti, è stato predisposto un calendario alfabetico, suddiviso in base alla lettera iniziale del cognome, per evitare lunghe attese agli sportelli postali. Il calendario inizia il 1° ottobre con i cognomi dalla A alla B e si conclude il 7 ottobre con i cognomi dalla S alla Z.

Come visualizzare il cedolino INPS e gestire le trattenute fiscali

Per chi desidera monitorare il proprio cedolino pensionistico, è possibile accedere al portale MyINPS e consultare tutti i dettagli relativi all’assegno di ottobre 2024. In questa sezione, i pensionati possono verificare eventuali aumenti, trattenute fiscali e conguagli legati al modello 730 presentato tra agosto e settembre. Chi preferisce, può anche attivare il servizio di invio del cedolino tramite email, ricevendo il documento in formato digitale direttamente nella propria casella di posta elettronica, per una gestione più rapida e semplice della propria pensione.