Un grave incidente si è verificato oggi, venerdì 4 ottobre, intorno alle 17:16 presso la stazione Cipro della linea A della metropolitana di Roma, dove una persona è stata coinvolta in un incidente con un convoglio in transito. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, né l’identità della persona coinvolta. Le autorità stanno ancora indagando sull’accaduto. La metro A è stata chiusa a causa dell’episodio.

Metro A chiusa tra Ottaviano e Battistini

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con il I Gruppo Prati, e la Polizia di Stato del Commissariato Borgo. I soccorsi sono stati allertati tramite il Numero Unico delle Emergenze 112, e il personale sanitario è giunto con diversi mezzi di soccorso. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sono stati coinvolti nelle operazioni di recupero della persona dai binari.

A causa dell’incidente, la tratta della metro A compresa tra Ottaviano e Battistini è stata chiusa in entrambe le direzioni, causando disagi per i viaggiatori. Una passeggera ha raccontato a Fanpage di essere stata costretta a scendere dal treno e a lasciare la stazione dopo un annuncio degli altoparlanti. Il servizio è stato interrotto e i pendolari hanno dovuto fare affidamento su mezzi alternativi di trasporto per proseguire il viaggio.