Calcio, le favorite per la qualificazione europea ai Mondiali 2026

Ci avviciniamo sempre più alla conclusione delle qualificazioni UEFA per il Mondiale 2026, un momento delicato per definire le squadre qualificate direttamente alla competizione e quelle che dovranno lottare fino all’ultimo per ottenere almeno un posto agli spareggi. Con la crescita del calcio europeo anche in Paesi che fino a pochi anni fa non avevano grande rilevanza sul palcoscenico internazionale, la qualificazione sembra essere particolarmente complessa.

L’avvio ha confermato da subito l’imprevedibilità di questa competizione, l’esempio più noto è quello dell’Italia, nazionale che sta facendo grande fatica a ottenere un posto per il Mondiale. Alcuni nomi illustri sembrano avere già spianata la strada verso la qualificazione, mentre altri potrebbero clamorosamente dire addio alla partecipazione al torneo calcistico più prestigioso al mondo.

Le favorite per il primo posto

Secondo quanto indicato dai bookmaker, tra le candidate principali a chiudere al vertice dei rispettivi gironi non può non figurare la Germania. Inserita in un gruppo abbordabile con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, la Mannschaft sembra ormai destinata ad affacciarsi da protagonista sul Mondiale 2026. La qualità e la profondità della rosa danno grande speranza ai tedeschi, che devono trovare maggiore compattezza per puntare al titolo.

Altrettanto sicura della propria qualificazione, la Francia, campione del mondo nel 2018 e vice nel 2022, punta a dominare un gruppo che la vede affrontare nazionali come l’Ucraina, l’Islanda e l’Azerbaigian. Non possiamo nascondercelo, i transalpini possono contare su una generazione d’oro, fatta dei migliori talenti europei. Hanno tutte le carte in regola per staccare il biglietto già prima dell’ultima giornata.

Situazione simile per la Spagna, che incrocia Turchia, Georgia e Bulgaria. Gli iberici, fedeli al loro gioco offensivo, hanno tutte le carte in regola per conquistare agevolmente la vetta del girone.

Anche il Portogallo, trascinato dall’estro delle sue stelle offensive, parte con i favori del pronostico contro Ungheria, Irlanda e Armenia. La sua esperienza recente ai grandi tornei e un gruppo equilibrato dovrebbero bastare a garantirgli il primo posto senza grandi patemi.

Si punta molto anche sull’Olanda, nazionale reduce da prestazioni convincenti e favorita per l’ottenimento della prima posizione davanti a Finlandia, Polonia, Lituania e Malta. L’ottimo gioco espresso dal calcio olandese, unito al talento a disposizione del tecnico, fa della squadra di Koeman una delle certezze delle qualificazioni.

Appare come una delle squadre più sicure per la qualificazione al primo posto anche il Belgio, inserito in un gruppo composto da Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan e Liechtenstein. Non sembra avere alcun rivale per la conquista del primo posto. In modo simile, l’Inghilterra si gioca tutto con Albania, Serbia, Lettonia e Andorra, una composizione che non dovrebbe creare problemi ai Leoni.

Chi punta al secondo posto (e agli spareggi)

Gli occhi sono tutti puntati sull’Italia, attualmente dietro la sorprendente Norvegia. La nazionale azzurra dopo la disfatta Spalletti è passata nelle mani di Gattuso per provare a recuperare il possibile e strappare almeno la qualificazione tramite spareggi. La lotta per il primo posto resta aperta, ma in ogni caso gli Azzurri sono tra i favoriti per rimanere almeno tra le prime due del gruppo.

In modo molto simile, la Croazia deve guardarsi dalla Repubblica Ceca e dal Montenegro ma rimane la squadra con più esperienza del girone, non dovrebbe avere grossi problemi nell’ottenere un posto al Mondiale 2026.

La vera novità per la conquista di una seconda posizione è la Svezia. Gli scandinavi devono giocare con Svizzera e Ucraina, squadre tutt’altro che semplici da gestire.

Anche l’Austria e il Galles hanno iniziato con il giusto spirito le qualificazioni, sono consapevoli che il primo posto spetta al Belgio, ma possono contendersi un posto per partecipare agli spareggi. Da non sottovalutare infine la Serbia, che proverà a insidiare l’Inghilterra per il primo posto, ma che ha buone possibilità di conquistare almeno la seconda posizione valida per gli spareggi.