Scegliere i giusti nomi per le nostre squadre del Fantacalcio 2025-2026 è una di quelle decisioni che ogni fantallenatore prende con la stessa attenzione con cui si valuta un rigorista al minuto 90. Perché sì, è vero: contano i bonus, le formazioni e le intuizioni… ma un nome azzeccato può dare il via alla stagione con il sorriso giusto (e con qualche sfottò ben piazzato ai rivali).

Dai giochi di parole più geniali ai riferimenti pop, passando per black humor, alcolici e citazioni cult: ecco le migliori idee da cui prendere spunto per la tua squadra del Fantacalcio 2025-2026.

Nomi squadre Fantacalcio 2025-2026 divertenti: la categoria più amata del Fantacalcio

Quando si parla di Fantacalcio, l’umorismo è parte integrante del gioco. Un nome divertente è spesso il primo passo per far parlare di sé in Lega. Ecco alcune proposte che mixano genialità, irriverenza e ironia:

AC Cappatoio

Atletico Ma Non Troppo

Chiavo Veronica

Divano Kiev

Spera Ebbasta

Spartak Mooseca

Rapid Micatant

Porcellona

IgnoranTeam

Patetico Madrid

I Vazzanicchi

Osasugna

Nomi ignoranti per veri fantallenatori old school

Il nome di una squadra può diventare un rito scaramantico. E allora largo ai nomi “ignoranti” nel senso più nobile del termine: provocatori, superstiziosi, ironici, a volte volutamente disastrosi.

Disastro Continuo

Zeru Tituli United

Pippantella FC

Progetto Fallimento

AS Fortun

Sfortuna Dusseldorf

Un due tre Ciucciuè

Pescara Manzia

Nomi squadre Fantacalcio 2025-2026, a tema alcolico: tra birre, gin e… tackle

Il connubio tra calcio e birretta del lunedì sera è ormai un classico. Se anche nella tua Lega si commentano le partite davanti a un drink, queste opzioni potrebbero fare al caso tuo:

Gin and Tonic Tacklers

Birrarreal

Celta Vino

Tibie e Peroni

Aston Birra

Sambuca Juniors

Dribbling Ubriachi

Fiumi di Parolo

Pro Secco

Real Madrink

Black humor: nomi per chi ama l’ironia più cupa

Non sono per tutti, ma chi ha il giusto spirito (nero) apprezzerà queste trovate. Attenzione però a non esagerare: serve sempre un pizzico di buonsenso. In attesa del listone del Fantacalcio 2025-2026, ecco alcuni esempi.

SpaccaBastoni FC

Rigor Mortis Calcio

De Profundis FC

Scavafosse United

L’Ultimo Respiro FC

Cimitero Boys

Cremazione Calcio

Scansamorti 04

Nomi a tema femminile: la fantasia non ha genere

Fantacalcio non è sinonimo di “maschi e basta”. Ecco allora dei nomi per squadre che strizzano l’occhio all’universo femminile – ironici, ma mai banali.

Le Dribblatrici

Salah perché ti amo

Le Streghe Son Tornate

Rubin Rubacuori

Stacco di Strakosha

RegGina

A tema Aldo, Giovanni e Giacomo: per veri cultori

I fan del trio comico italiano troveranno qui pane per i loro denti. Il repertorio è infinito, tra sketch e tormentoni:

Taaac FC

Pdor Calcio

Scappati di Casa United

Subaru Baracca FC

La Gabbianella e il Gatto FC

Smarmellati FC

Telchì FC

Garpez FC

Garpez United

Occhio malocchio FC

Tafazzi United

Per i fan di One Piece: isole, frutti del diavolo e tackle

Il manga dei record è una miniera d’oro anche per chi cerca nomi originali. I pirati di Eiichiro Oda sono pronti a sbarcare anche nei campi del Fantacalcio.

FC Mugiwara

Gomu Gomu FC

Ciurma dei Sogni

Alabasta United

Zoro in Copertura

I Tackle di Sanji

Chopper 10

Luffy’s Eleven

Barbanera FC

Trafalgar Tackle

Nomi squadre Fantacalcio 2025-2026: suggerimenti sparsi (ma geniali)

Ecco un’ultima raffica di nomi che non rientrano nelle categorie precedenti, ma meritano comunque una menzione per originalità:

Calci in Coolo United

Acciuga Boys

AC Denti

Skarrafoni FC

Team AS Turbo

CSKA La Rissa

Bayer Leverduren

Atleticoma

In fin dei conti, scegliere un nome per il Fantacalcio è un rito che unisce comicità, passione e identità. Che tu sia un fan del nonsense, un pirata della Serie A o un discepolo di Aldo Giovanni e Giacomo, la cosa importante è che quel nome ti faccia sorridere ogni volta che lo leggi in classifica.