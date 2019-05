Calendario Serie A: orari e dove vedere le partite dell’ultima giornata

La Lega di Serie A ha comunicato nella giornata odierna le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi dell’ultima giornata della Serie A Tim 2018/19. Un week end che promette scintille con tanti verdetti ancora da definire.

L’ultima giornata di Serie A prenderà il via sabato 25 maggio con l’unico anticipo di giornata tra Frosinone e Chievo Verona. Una delle pochissime ininfluenti tra le due squadre già retrocesse in Serie B. Tutte le altre gare si disputeranno domenica 26 maggio. Su Sky da non perdere l’ultima partita di De Rossi con la Roma e la corsa Champions con le delicate sfide di Inter e Atalanta, oltre a tutte le gare per la lotta salvezza. Se il Bologna riesce a conquistare la salvezza matematica questa sera contro la Lazio, la gara con Napoli scalerà alle 20:30 di sabato.

Il programma della 38^ giornata: anticipi e posticipi e dove vederli

Gli anticipi di sabato 25 maggio 2019

Frosinone-Chievo ore 18.00 – DAZN

Le partite di domenica 26 maggio 2019

Torino-Lazio ore 15.00 – SKY

Sampdoria-Juventus ore 18.00 – DAZN

Atalanta-Sassuolo 20.30 – SKY

Bologna-Napoli (*) 20.30 – SKY

Cagliari-Udinese 20.30 – SKY

Fiorentina-Genoa 20.30 – SKY

Inter-Empoli 20.30 – SKY

Roma-Parma 20.30 – SKY

Spal-Milan 20.30 – DAZN

(*) Nel caso in cui, all’esito della gara Lazio-Bologna valida per la 37^ giornata, non fosse necessaria contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara Bologna-Napoli si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30