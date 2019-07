Chi è David Sassoli presidente Parlamento Europeo: biografia, titolo di studio, Instagram

Il nuovo presidente del Parlamento Europeo è il giornalista David Sassoli, italiano di Firenze. Ecco chi è: la sua biografia, e alcune info sulla sua carriera e sul suo titolo di studio. La sua vita privata e politica, con info sulla moglie, e sul suo rapporto il Partito Democratico.

David Sassoli Biografia Wiki: chi è il presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli nasce a Firenze il 30 maggio 1956. Dunque, al momento in cui scriviamo, l’età del presidente del Parlamento Europeo è di 63 anni. Giornalista, conduttore televisivo e politico, è stato vice direttore del TG1 dal 2006 al 2009. La sua carriera giornalistica è incominciata con varie collaborazioni con piccoli giornali e agenzie di stampa, fino al passaggio al giornale romano “Il Giorno”.

Professionista dal 1986, inizia la carriera telegiornalistica al Tg3 a partire dal 1992, come inviato di cronaca. Si segnalano nella sua carriera alcune collaborazioni con Michele Santoro, ma anche la conduzione della trasmissione pomeridiana “Cronaca in diretta”. In seguito condurrà le edizioni delle 13:30 e delle 20 al Tg1.

David Sassoli Renzi e Partito Democratico: la sua carriera politica

La carriera politica di David Sassoli inizia dieci anni fa. È nel 2009, infatti, che viene candidato alle elezioni europee con il Partito Democratico, che lo propone come capolista nella circoscrizione dell’Italia centrale; la candidatura ha suscitato alcune polemiche. Primo eletto della sua circoscrizione, diventa il capogruppo del Partito Democratico all’Europarlamento.

Candidato alle primarie del PD nel 2012, viene rieletto al Parlamento Europeo nel 2014, ricandidandosi anche cinque anni dopo. Dal 3 luglio 2019 è il presidente del Parlamento Europeo.

Queste le congratulazioni di Matteo Renzi: “Buon lavoro a David Sassoli eletto presidente del Parlamento Europeo. E in bocca al lupo a Ursula Von Der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell, Christine Lagarde. L’Europa intera si aspetta molto dai nuovi leader“.

David Sassoli titolo di studio: è laureato. Le prime parole da presidente Europarlamento

In tanti gli utenti della Rete che stanno cercando quale sia il titolo di studio di David Sassoli. La conferma del fatto che sia laureato arriva da Wikipedia. Sulla pagina ufficiale del giornalista e politico fiorentino, infatti, viene specificato che “David Sassoli ha conseguito la laurea in Scienze politiche presso l’Università degli studi di Firenze“.

Queste, invece, le prime parole di David Sassoli da presidente dell’Europarlamento: “Si tratta – diceva Aldo Moro – di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà. Si tratta, però, anche di essere coraggiosi e fiduciosi. Proprio in questo senso accolgo con fiducia e con coraggio la mia elezione a Presidente del Parlamento europeo. Grazie!“.

David Sassoli moglie e vita privata: tutte le info

La moglie di David Sassoli è Alessandra Vittorini. Originaria dell’Aquila, è la figlia del noto e apprezzato urbanista Marcello, scomparso nel 2011. Architetto, dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana, è al vertice della soprintendenza unica Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del “cratere”.

Sassoli e la Vittorini hanno due figli, Giulio e Livia. Il presidente del Parlamento Europeo è un viola doc: si è sempre professato tifoso della squadra della sua città, la Fiorentina.

David Sassoli Instagram: alcune foto del presidente del Parlamento Europeo

