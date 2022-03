Isabella Romano è uno dei volti della Rai alla conduzione del Tg1. Scopriamo di più su di lei attraverso la sua biografia, la sua carriera giornalistica e qualche estratto della sua vita privata.

Età, biografia e carriera giornalistica della conduttrice del Tg1

Isabella Maria Romano è nata il 22 aprile 1981 a Montalbano Ionico in provincia di Matera, Basilicata. A sei anni i genitori la iscrivono a un corso di pianoforte. Inizia in seguito il conservatorio iscrivendosi al corso di organo e composizione. Iscritta all’Università di Perugia, era molto concentrata sulla musica e, una volta laureata ha iniziato a collaborare con un giornale locale, il Corriere dell’Umbria, scrivendo recensioni dei concerti.

Dopo aver concluso la Scuola di Giornalismo è arrivato, a soli 27 anni, il primo contratto con la Rai con destinazione sede la Rai Basilicata. È iscritta all’albo dell’ordine dei giornalisti Basilicata nella categoria Professionista dal 18 novembre 2008.

Chi è Isabella Romano: vita privata, marito

In un’intervista a Gigi Marzullo a margine del programma “Sottovoce“, si è raccontata così riguardo la sua vita privata:

“Mi sono sposata a 34 anni per diventare mamma. La mia speranza da mamma in futuro è essere come i miei genitori sono stati e sono con me, affettuosi, premurosi e mi hanno trasmetto l’attaccamento alle cose concrete ma anche la possibilità di suonare.

Il mio compagno, Giuseppe, è giornalista anche lui. Ci siamo conosciuti quando lavoravo in Basilicata, lui faceva l’addetto stampa e all’inizio abbiamo un po’ bisticciato, non è stato un colpo di fulmine, ci siamo un po’ odiati“.

Alla domanda sul perché abbiano scelto di sposarsi, ha risposto così:

“In alcuni momenti penso che sia la persona che vorrei essere io, allegro, estroverso, ha le fragilità ma le maschera bene, è sicuro di se ed è molto molto sensibile, riesce ad entrare subito in sintonia con le persone.

Io credo nel matrimonio, credo sia reale perché ho buoni esempi in famiglia, i miei genitori sono insieme da quando avevano 14 anni e oggi ne hanno più di 70”.