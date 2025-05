Ottenere una casa popolare in tempi brevi è un’esigenza concreta per molte persone che si trovano in gravi difficoltà abitative. Sebbene l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica avvenga solitamente attraverso graduatorie e bandi con tempistiche anche molto lunghe, esistono delle eccezioni. In situazioni di emergenza è possibile accedere a percorsi preferenziali che permettono di ricevere un alloggio in tempi più rapidi, anche solo a titolo provvisorio.

Emergenza abitativa: i casi che danno diritto alla precedenza

Le assegnazioni urgenti vengono valutate dalle amministrazioni comunali e, in particolare, dai servizi sociali. Possono essere prese in considerazione solo a fronte di situazioni documentate e particolarmente critiche. Le condizioni che possono giustificare una richiesta urgente sono, tra le più frequenti:

Sfratto imminente o già eseguito , con impossibilità di reperire altra sistemazione;

, con impossibilità di reperire altra sistemazione; Condizioni di salute gravi , che rendano inidonea l’abitazione attuale o che richiedano cure continuative;

, che rendano inidonea l’abitazione attuale o che richiedano cure continuative; Disastri o eventi imprevisti , come incendi, crolli, allagamenti o altre circostanze che impediscono la permanenza nell’immobile;

, come incendi, crolli, allagamenti o altre circostanze che impediscono la permanenza nell’immobile; Assenza totale di dimora, specialmente in presenza di minori, invalidi o soggetti fragili.

Come presentare la domanda per ottenere una casa popolare urgente

Per richiedere una casa popolare in via urgente occorre rivolgersi agli uffici dei servizi sociali del proprio Comune. È fondamentale fornire documentazione che attesti la situazione di emergenza. Il percorso generalmente prevede:

Segnalazione al Comune o ai servizi sociali: un operatore valuterà il caso e potrà indirizzare il cittadino verso l’iter corretto. Colloquio e valutazione sociale: verrà redatta una relazione che attesti la condizione di vulnerabilità o emergenza. Richiesta di alloggio d’emergenza o provvisorio: in alcuni casi l’amministrazione può assegnare temporaneamente una casa sfitto oppure collocare il nucleo familiare in una struttura ricettiva a spese pubbliche. Domanda formale per la casa popolare: anche in caso di emergenza, è comunque necessario presentare la domanda ufficiale per l’assegnazione di un alloggio pubblico, compilando il modulo previsto e allegando tutta la documentazione richiesta (ISEE, certificati medici, atti di sfratto, ecc.).

Alloggi temporanei o strutture alternative: cosa sapere

In attesa di un’assegnazione definitiva, i Comuni possono ricorrere a soluzioni temporanee per dare una risposta immediata al bisogno abitativo. Tra queste:

Alloggi provvisori di proprietà comunale;

di proprietà comunale; Sistemazioni in strutture convenzionate , come residence, ostelli o alberghi;

, come residence, ostelli o alberghi; Contributi economici straordinari per sostenere temporaneamente il canone di un affitto privato.

Queste misure hanno carattere temporaneo e vengono revocate nel momento in cui l’emergenza viene superata o quando viene assegnata una casa popolare in via ordinaria.

Graduatorie e punteggi speciali per l’emergenza

Chi si trova in situazione di emergenza può essere inserito in graduatorie speciali parallele a quelle ordinarie, o ottenere punteggi aggiuntivi nella graduatoria generale. Le condizioni che danno diritto alla priorità includono, a livello nazionale:

Invalidità civile pari o superiore al 66%;

pari o superiore al 66%; Genitori soli con figli minori a carico assistiti dai servizi sociali;

a carico assistiti dai servizi sociali; Redditi molto bassi , inferiori alla soglia ISEE ERP;

, inferiori alla soglia ISEE ERP; Famiglie in condizione di sovraffollamento o in alloggi privi di servizi igienici;

o in alloggi privi di servizi igienici; Presenza di minori disabili o persone non autosufficienti nel nucleo familiare.

Tempistiche per l’assegnazione urgente di una casa popolare

I tempi per l’assegnazione urgente di una casa popolare non sono immediati, ma sono più rapidi rispetto ai bandi ordinari. Molto dipende dalla disponibilità effettiva di alloggi, dalla documentazione presentata e dalla velocità di istruttoria del Comune. In alcuni casi, il collocamento temporaneo può avvenire nel giro di pochi giorni, mentre l’assegnazione definitiva può richiedere anche alcuni mesi.