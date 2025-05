Yuka App è un’applicazione mobile che aiuta i consumatori a decifrare le etichette di prodotti alimentari e cosmetici, offrendo una valutazione dettagliata della loro composizione e dell’impatto sulla salute. Nata in Francia, è oggi una delle app più scaricate e utilizzate anche in Italia, con oltre 30 milioni di utenti nel mondo.

Cos’è Yuka e perché è diventata così popolare

L’app Yuka è stata ideata da Julie Chapon insieme ai fratelli François e Benoît Martin. Il nome trae ispirazione dallo stato messicano dello Yucatán. Il progetto nasce con l’obiettivo di aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli in termini di salute, fornendo informazioni chiare e indipendenti.

L’applicazione consente di scansionare i codici a barre dei prodotti e ricevere una valutazione istantanea, tramite un sistema a semaforo e un punteggio numerico che va da 0 a 100. Verde indica un prodotto buono, rosso uno considerato rischioso.

Come funziona l’app Yuka

Una volta installata sul proprio smartphone, l’app consente di scansionare le etichette di alimenti e cosmetici per visualizzare una scheda tecnica con la valutazione del prodotto. I criteri si basano su:

Caratteristiche nutrizionali (60%), secondo l’indice Nutri-Score;

(60%), secondo l’indice Nutri-Score; Presenza di additivi (30%), con valutazione basata su studi scientifici;

(30%), con valutazione basata su studi scientifici; Aspetto biologico (10%), che premia la certificazione bio.

Per i prodotti cosmetici, Yuka mostra il dettaglio degli ingredienti presenti, evidenziando eventuali componenti controversi o potenzialmente dannosi per la salute e l’ambiente.

Le funzionalità principali dell’app

Oltre alla scansione, Yuka propone:

Alternative più salutari ai prodotti valutati negativamente, selezionate in modo indipendente;

ai prodotti valutati negativamente, selezionate in modo indipendente; Cronologia delle scansioni , per tenere traccia dei propri acquisti;

, per tenere traccia dei propri acquisti; Database costantemente aggiornato: oltre 3 milioni di alimenti e 2 milioni di cosmetici.

La versione Premium dell’app permette l’utilizzo offline, la ricerca manuale dei prodotti e l’impostazione di preferenze alimentari (glutine, lattosio, olio di palma, ingredienti animali).

Recensioni degli utenti: Yuka è davvero utile?

Gli utenti sono in gran parte entusiasti. Sull’app store di Google Play, Yuka vanta una valutazione media di 4,7 stelle su 5. Viene descritta come “pratica”, “utile” e “trasparente”. In particolare, è apprezzata la semplicità dell’interfaccia e la chiarezza delle informazioni fornite.

Yuka è affidabile? Cosa ne pensano gli esperti

L’attendibilità dell’app è oggetto di dibattito tra gli specialisti. Se da un lato alcuni criticano la semplificazione eccessiva dei giudizi, dall’altro molti riconoscono a Yuka il merito di fornire un primo livello di consapevolezza, soprattutto per chi ha difficoltà a leggere e interpretare le etichette. La sua indipendenza da marchi e pubblicità ne accresce la credibilità.

Un progetto trasparente e indipendente

Yuka si finanzia esclusivamente attraverso gli abbonamenti Premium e la vendita del libro “La guida all’alimentazione sana”. L’app non accetta pubblicità e non vende i dati degli utenti, garantendo così l’oggettività delle valutazioni e il rispetto della privacy. Nel 2023, il fatturato è stato di oltre 3,7 milioni di euro, tutti derivanti dagli utenti e non da brand o sponsor.