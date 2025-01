WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Nel tempo, la piattaforma ha introdotto numerose funzionalità per tutelare la privacy degli utenti, tra cui la possibilità di nascondere l’ultimo accesso. Se un utente ha deciso di escluderti dalla visione del suo ultimo accesso, questo non sarà più visibile nella chat. Tuttavia, WhatsApp mantiene comunque attiva la funzione dello stato “online”, che può fornire un’indicazione indiretta dell’ultima attività dell’utente. In tantissimi si chiedono come vedere l’ultimo accesso di WhatsApp anche se nascosto. Noi vi diamo alcuni consigli in tal senso, nel pieno rispetto della privacy.

Come funziona la privacy della più popolare app di messaggistica WhatsApp permette di nascondere il proprio ultimo accesso attraverso le impostazioni sulla privacy. Gli utenti possono scegliere di: Mostrare l’ultimo accesso a tutti.

Nasconderlo solo a determinati contatti.

Nasconderlo a tutti.