Nel panorama dell’intelligenza artificiale, un nuovo attore sta facendo parlare di sé: DeepSeek. Questo modello AI, sviluppato da un team di giovani ricercatori cinesi, si sta imponendo come un’alternativa innovativa ai giganti occidentali come ChatGPT di OpenAI. Il confronto tra queste due intelligenze artificiali sta attirando grande attenzione, soprattutto per la capacità di DeepSeek di competere con risorse nettamente inferiori. Ma quali sono le principali differenze tra questi due modelli? Analizziamo nel dettaglio il confronto DeepSeek vs ChatGPT.

Background e Sviluppo

DeepSeek nasce con un investimento notevolmente inferiore rispetto a ChatGPT: si parla di circa 10 milioni di dollari, una cifra esigua se paragonata ai miliardi spesi per sviluppare modelli come ChatGPT o Claude di Anthropic. Questo risultato è stato ottenuto concentrando gli investimenti principalmente sul software piuttosto che sull’hardware. Tuttavia, il contesto cinese impone una certa cautela nell’analisi delle informazioni disponibili, dato che il paese è noto per la sua riservatezza in ambito tecnologico.

Open Source vs Proprietà Chiusa

Una delle caratteristiche più interessanti di DeepSeek è il suo essere open source, il che significa che chiunque può utilizzarlo e modificarlo senza restrizioni economiche o licenze proprietarie. Questo aspetto lo rende particolarmente attraente per sviluppatori e aziende che desiderano integrare un’IA avanzata senza costi aggiuntivi. Al contrario, ChatGPT è un modello proprietario sviluppato da OpenAI, con accesso limitato nelle versioni gratuite e un modello di business basato su abbonamenti premium per funzionalità avanzate.

Prestazioni nei Benchmark

I benchmark comparativi tra le AI dimostrano che DeepSeek, nelle versioni 3.0 e 2.5, è in grado di competere e, in alcuni casi, superare i modelli di OpenAI, Google e Meta. Sebbene la sua potenza di calcolo non sia al livello di GPT-4, DeepSeek riesce a fornire prestazioni eccellenti con un consumo di risorse ridotto. Questo è un chiaro segnale della sua efficienza dal punto di vista software.

Test Pratici: Coding e Ragionamento

Il test comparativo tra DeepSeek e ChatGPT ha incluso tre prove pratiche:

Creazione di un calcolatore di imposte per Partita IVA: DeepSeek ha generato un codice HTML+JavaScript funzionale più rapidamente di ChatGPT, con la possibilità di visualizzarlo direttamente in piattaforma. Tuttavia, ha commesso qualche errore nei calcoli.

DeepSeek ha generato un codice HTML+JavaScript funzionale più rapidamente di ChatGPT, con la possibilità di visualizzarlo direttamente in piattaforma. Tuttavia, ha commesso qualche errore nei calcoli. Sviluppo di un gioco di tennis in HTML: ChatGPT ha prodotto un gioco più fluido e meglio ottimizzato, mentre DeepSeek ha mostrato velocità di esecuzione elevata, ma con problemi di giocabilità.

ChatGPT ha prodotto un gioco più fluido e meglio ottimizzato, mentre DeepSeek ha mostrato velocità di esecuzione elevata, ma con problemi di giocabilità. Spiegazione della relatività a un bambino di 5 anni: ChatGPT ha utilizzato una narrazione più dettagliata e coinvolgente, mentre DeepSeek ha preferito una spiegazione sintetica e incisiva, adattandosi meglio alla capacità di attenzione di un bambino.

Capacità di Generazione Testuale

Nel test relativo alla creazione di un menu stellato per un matrimonio di lusso, DeepSeek ha prodotto un risultato più dettagliato e raffinato rispetto a ChatGPT. Questo dimostra una maggiore capacità nella descrizione di concetti e nella generazione di contenuti testuali elaborati.

Velocità di Elaborazione e Problemi Tecnici

Uno degli aspetti più discussi riguarda la velocità di elaborazione e l’affidabilità dei server. Durante il test, DeepSeek ha risposto più velocemente di ChatGPT in alcuni casi, ma ha anche mostrato più problemi legati ai server, dovuti probabilmente alla sua giovane età e alle infrastrutture ancora in via di sviluppo.

Dunque, chi vince nello scontro DeepSeek vs ChatGPT?

Dai test effettuati, emergono punti di forza e debolezze per entrambe le AI:

DeepSeek è più veloce nell’elaborazione di codice, open source e in grado di fornire risultati dettagliati, ma presenta ancora problemi di stabilità.

è più veloce nell’elaborazione di codice, open source e in grado di fornire risultati dettagliati, ma presenta ancora problemi di stabilità. ChatGPT offre risposte più precise, una maggiore fluidità nei processi e un livello di rifinitura superiore, specialmente in ambiti come il ragionamento avanzato e la generazione testuale.

La vera sfida sarà nei prossimi mesi: se DeepSeek riuscirà a migliorare la propria stabilità e ottimizzare il proprio modello, potrebbe rappresentare un serio concorrente per OpenAI. Nel frattempo, ChatGPT continua a dominare il mercato con la sua affidabilità e la vastità delle sue applicazioni.