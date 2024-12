A febbraio 2024, OpenAI aveva presentato Sora AI Video Generator, il suo innovativo modello di generazione video basato sull’intelligenza artificiale, lasciando il mondo a bocca aperta per la qualità delle sue creazioni. Tuttavia, dopo un periodo di test riservati a un gruppo selezionato di creativi, del progetto non si era saputo più nulla. Fino ad oggi. Un leak clamoroso ha reso accessibile a tutti una versione preliminare del modello, scatenando una vera e propria tempesta online. A svelare Sora è stato un gruppo di beta tester che, sentendosi sfruttato, ha deciso di pubblicare le API del software in segno di protesta.

Un gesto di protesta: le motivazioni dietro il leak

Il rilascio non autorizzato di Sora è nato da una lettera aperta dei creativi coinvolti nei test iniziali. Gli artisti accusano OpenAI di averli utilizzati come strumenti di marketing, definendoli “tester di bug gratuiti” e “burattini per il PR”. Pur riconoscendo il potenziale dell’intelligenza artificiale come supporto artistico, i tester hanno criticato duramente la gestione del programma di collaborazione, che avrebbe promesso un reale coinvolgimento creativo ma, di fatto, si sarebbe limitato a raccogliere dati e feedback senza un’adeguata valorizzazione degli artisti. Il leak è quindi diventato un atto di denuncia contro la mancanza di trasparenza e supporto alle arti da parte di OpenAI.

Come si usa Sora AI, e quando sarà disponibile in Italia?

Sora è un modello di generazione video AI che, partendo da un semplice input testuale, è in grado di creare clip video in alta definizione, combinando testo, immagini e video esistenti per offrire risultati sbalorditivi. Pensato per essere uno strumento versatile, può completare video incompleti, estendere scene e creare transizioni fluide tra clip.

Nonostante il leak, OpenAI ha annunciato ufficialmente il lancio pubblico del modello per alcuni Paesi, ma con una doccia fredda per l’Europa: al momento, Sora non sarà disponibile né nell’Unione Europea né nel Regno Unito, a causa di complesse questioni normative e di conformità. Gli utenti italiani dovranno quindi aspettare ancora prima di poter sperimentare legalmente questo strumento rivoluzionario. Allo stesso modo, è facile immaginare come non abbiamo ancora informazioni sul costo del servizio.