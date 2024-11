Ci siamo passati tutti: un messaggio vocale di diversi minuti arriva proprio nel momento sbagliato. Siete in una riunione, immersi nel caos di un luogo affollato, o semplicemente in quella fase della giornata in cui preferireste tutto tranne che ascoltare l’ennesima tiritera. WhatsApp ha pensato proprio a situazioni come queste introducendo una funzione che molti attendevano da tempo: la trascrizione dei messaggi vocali. Ora, invece di ascoltare, sarà possibile leggere il contenuto del messaggio direttamente nella chat. Una soluzione ideale per chi vuole risparmiare tempo, gestire meglio le comunicazioni o evitare situazioni imbarazzanti, come ascoltare messaggi personali a tutto volume.

Come funziona la trascrizione dei messaggi vocali su Whatsapp

La funzione, per ora disponibile solo su iPhone aggiornati a iOS 16 o versioni successive, è semplice da attivare e ancora più intuitiva da usare. Una volta aggiornata l’applicazione di WhatsApp, è possibile abilitare la trascrizione accedendo al percorso Impostazioni > Chat > Trascrizione messaggi vocali. Da quel momento, ogni messaggio vocale può essere trascritto con un semplice tap prolungato, selezionando l’opzione “Trascrivi” dal menu. Il testo del messaggio apparirà nella finestra della chat, rendendo possibile leggerlo senza dover indossare auricolari o disturbare chi vi sta intorno.

Ma c’è di più. La trascrizione avviene completamente sul dispositivo: nessun dato vocale o trascritto viene inviato ai server di WhatsApp o a terze parti. Questo significa che né Meta né altri avranno accesso ai contenuti, garantendo un livello di privacy che tranquillizza anche i più scettici. La funzione è particolarmente utile non solo per chi non ama i messaggi vocali, ma anche per chi ha difficoltà di udito o si trova in situazioni dove ascoltarli è complicato. Tuttavia, è importante tenere presente che, se la lingua del messaggio non coincide con quella impostata per la trascrizione, o se il vocale è disturbato da rumori di fondo, potrebbe apparire la dicitura “Trascrizione non disponibile”.

Quando questa funzionalità arriverà su Android in italiano?