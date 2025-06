Il Ministero della Giustizia ha chiesto l’autorizzazione per bandire un concorso pubblico che mette in palio circa 2600-2800 posti per Cancellieri Esperti nell’Area Seconda. Un’opportunità concreta per migliaia di diplomati in cerca di un’occupazione stabile nella Pubblica Amministrazione, che si inserisce in un più ampio piano di potenziamento degli uffici giudiziari italiani. Approfondiamo tutto ciò che c’è da sapere per il concerto per cancellieri del 2025.

L’annuncio è stato dato il 19 maggio 2025 dal vice ministro Francesco Paolo Sisto, durante un convegno alla Corte di Cassazione dedicato alla stabilizzazione degli addetti all’Ufficio per il Processo. La procedura rientra infatti nella strategia del Ministero per consolidare e rafforzare le strutture amministrative della giustizia, con particolare attenzione alle risorse già impiegate a tempo determinato.

Posti disponibili e requisiti: chi può partecipare

Sebbene il bando non sia ancora stato pubblicato, le indicazioni emerse consentono di delineare i principali elementi del Concorso cancellieri 2025. I posti disponibili saranno compresi tra 2600 e 2800, destinati alla figura professionale di Cancellieri Esperti, inquadrata nell’Area Seconda del personale non dirigenziale del Ministero.

Per partecipare sarà sufficiente possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza limiti legati all’indirizzo di studio. Si tratta dunque di una selezione accessibile a una platea molto ampia di candidati.

Tra i requisiti previsti vi sono:

Cittadinanza italiana o europea (con possibilità di accesso anche per titolari di permesso di soggiorno in regola)

Maggiore età

Pieno godimento dei diritti civili e politici

Assenza di condanne penali ostative

Idoneità fisica all’impiego

Come si svolgeranno le prove del concorso per cancellieri 2025

Il Concorso cancellieri 2025 dovrebbe articolarsi su più fasi, secondo lo schema già adottato in altri concorsi analoghi:

Prova preselettiva , prevista in caso di alto numero di domande, con test a risposta multipla su logica, cultura generale e diritto pubblico

, prevista in caso di alto numero di domande, con test a risposta multipla su logica, cultura generale e diritto pubblico Prova scritta , composta da quesiti sulle principali materie giuridiche e amministrative, oltre a informatica

, composta da quesiti sulle principali materie giuridiche e amministrative, oltre a informatica Prova orale, con colloquio interdisciplinare sugli stessi temi e verifica delle competenze in lingua inglese

La selezione potrebbe prevedere punteggi aggiuntivi per i candidati che abbiano prestato servizio nell’Ufficio per il Processo, come confermato dallo stesso Sisto. Questi profili, già formati in ambito giudiziario, verranno valorizzati tramite riserva di posti o attribuzione di punteggio nei titoli.

Come e quando candidarsi

L’invio delle domande avverrà esclusivamente online, tramite il portale inPA, come ormai prassi consolidata nei concorsi pubblici. Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale per la pubblicazione del bando, ma l’iter è già stato avviato con la richiesta formale alla Funzione Pubblica.

Si prevede che il concorso venga bandito entro la seconda metà del 2025, con prove selettive che potrebbero svolgersi tra fine anno e inizio 2026.

Cosa studiare per il concorso cancellieri 2025

In attesa del bando, è consigliabile iniziare a studiare le materie comunemente richieste in concorsi simili: