Una finale inedita, un trofeo che vale tanto e non solo dal punto di vista sportivo. Milan e Bologna si giocano stasera all’Olimpico di Roma la Coppa Italia 2025, in una sfida che promette emozioni, rivincite e – perché no – anche un bel premio economico da portare a casa.

Per entrambe le squadre, questa partita è molto più di una finale: è l’occasione per dare un senso alla stagione. Soprattutto per il Milan, che dopo mesi complicati ha bisogno di chiudere con un sorriso. Ma anche per il Bologna, che ha vissuto un’annata esaltante e vuole scrivere la storia.

Un percorso diverso, un traguardo comune

I rossoneri di Conceição sono partiti dagli ottavi, passando anche per un doppio derby ad alta tensione contro l’Inter. I rossoblù di Italiano hanno iniziato molto prima, dai 64esimi, superando avversari su avversari fino alla semifinale contro l’Empoli. Due strade diverse che si incrociano ora, per l’ultimo atto.

Entrambe, solo per essere arrivate fin qui, hanno già guadagnato circa 2,7 milioni di euro. Ma il piatto forte si servirà stasera.

Finale di Coppa Italia: quanto si guadagna davvero

Il premio per chi perde? Comunque niente male: 1,9 milioni di euro da aggiungere a quanto già incassato. In totale, chi esce sconfitto da questa finale porta a casa circa 4,5 milioni.

Chi invece vince fa il colpo grosso. Oltre alla gloria e al trofeo, la squadra che alzerà la Coppa guadagnerà altri 4,4 milioni, per un totale che supera i 7 milioni di euro. Soldi preziosi in vista del mercato estivo.

I premi della Coppa Italia 2025, fase per fase

Il montepremi di quest’anno è simile a quello della scorsa edizione, vinta dalla Juventus contro l’Atalanta. Ecco nel dettaglio quanto vale ogni step:

Ottavi di finale : 400.000 euro

: 400.000 euro Quarti di finale : 800.000 euro

: 800.000 euro Semifinali : 1,5 milioni di euro

: 1,5 milioni di euro Finalista sconfitta : 1,9 milioni di euro

: 1,9 milioni di euro Vincitrice: 4,4 milioni di euro

E poi c’è un altro premio, meno immediato ma comunque importante: la qualificazione automatica alla Supercoppa Italiana 2025-26, che da quest’anno si gioca con la formula della Final Four. Un’occasione per incassare ancora e restare sotto i riflettori.