Coronavirus, Borrelli: “132 persone positive. Paziente zero non ancora trovato”

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile nonché commissario per l’emergenza coronavirus, ha fatto il punto della situazione nel primo pomeriggio di oggi partendo da un elemento fondamentale: “Le strutture sanitarie non hanno ancora individuato il paziente zero dal quale è partita la diffusione del virus“.

“Complessivamente abbiamo 132 persone che sono positive. Di queste due sono decedute e una è guarita“. Borrelli ha poi sottolineato che 26 di queste sono in terapia intensiva. Ed ha aggiunto: “È difficile prevedere la diffusione. È stato giusto a questo punto chiudere i territori“.

Il Capo della Protezione Civile ha poi sottolineato che fino a questo momento sono stati effettuati “oltre 3000 i tamponi effettuati in tutta Italia“. Il numero dei contagiati ammonta in questo momento a 132: “ci sono 89 casi in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia-Romagna, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio (i due ricoverati allo Spallanzani)“. Tra le persone positive ai test sono “54 i ricoverati negli ospedali con sintomi, 26 in terapia intensiva e 22 in isolamento domiciliare”

Il commissario ha poi spiegato che è già pronto un piano di emergenza con migliaia di posti letto in decine di strutture militari in Italia nel caso fosse necessario mettere i cittadini in quarantena. L’Esercito ha già messo a disposizione 3.412 posti letto, mentre l’Aeronautica ne ha dati a disposizione 1.750. Inoltre sussiste anche la possibilità di utilizzare gli alberghi qualora si rendesse necessaria una quarantena di massa: “Abbiamo fatto inoltre una ricognizione con le regioni per gli alberghi e siamo pronti a utilizzarli“.

Coronavirus, Italia quarto paese al mondo con più contagi

La rapida diffusione del contagio porta l’Italia al quarto posto nella classifica mondiale dei contagiati, a ridosso del terzo posto occupato dal Giappone. 1) Cina: 77579 ; 2) Corea del Sud: 556; 3) Giappone: 135; 4) Italia: 132; 5) Singapore: 85; 6) Hong Kong: 70; 7) Thailandia: 35; 8) Usa: 35; 9) Iran: 28; 10) Taiwan: 28.