Senza dubbio, il negozio più amato dalle famiglie per acquistare qualsiasi tipologia di articolo sportivo è Decathlon. La catena sta per sbarcare anche ad Avellino, aggiungendo un nuovo punto vendita nella regione Campania. Grazie alla nuova apertura, ci saranno assunzioni per allestire il team all’interno del negozio.

Sono ormai iniziati da giorni i lavori all’interno del parcheggio antistante il Movieplex di Mercogliano. L’ampio spiazzale ospiterà la famosissima catena di negozi Decathlon, la quale fornisce una grande varietà di articoli sportivi a prezzi economici. Per la nuova apertura, saranno assunte circa 70 persone; alcune di esse, verranno selezionate tramite la sezione “Lavora con noi” del portale Decathlon.

Decathlon Avellino, come candidarsi su Lavora con noi

Durante tutto l’anno, l’azienda ricerca personale per Addetti Vendita ed altri profili. Al momento le assunzioni sono estese in diverse regioni italiane, ovvero: Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto, Calabria, Sicilia, Campania, Toscana, Lazio, Abruzzo e Puglia.

Dopo Caserta e Montecorvino Pugliano, dove la catena è presente ormai da svariati anni, Mercogliano si aggiunge alla lista. Al polo commerciale del Movieplex, che comprende già diversi negozi di abbigliamento, un cinema multisala, un bowling che offre divertimento dai più piccini ai più grandi, si aggiunge un grande punto vendita, che darà ancora più ossigeno all’economia avellinese.

Come candidarsi a una posizione per il Decathlon di Avellino? Tramite la sezione “Lavora con noi” del portale ufficiale di Decathlon. Attraverso questo spazio è possibile manifestare la propria candidatura, al fine di segnalare la propria disponibilità a far parte della grande catena di articoli sportivi, semplicemente inviando il proprio curriculum vitae.