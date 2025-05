È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 il nuovo Decreto-Legge n. 73/2025, denominato “Misure urgenti per infrastrutture e trasporti”. Il provvedimento si configura come un intervento ampio e strategico per garantire la continuità nella realizzazione di opere pubbliche, migliorare il funzionamento dei trasporti e accelerare l’attuazione del PNRR.

La sua entrata in vigore è immediata. Il decreto è ora al vaglio della Camera dei Deputati per la conversione in legge.

Cosa prevede il Decreto infrastrutture 2025

Il Decreto Infrastrutture 2025 si compone di 17 articoli suddivisi in 7 Capi tematici, che trattano una vasta gamma di argomenti: dagli appalti pubblici alla gestione del demanio marittimo, dalla sicurezza nei trasporti alla realizzazione di opere per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

Ecco la struttura completa del provvedimento:

Capo I – Infrastrutture e lavori pubblici Art. 1: Collegamento stabile Sicilia-Calabria Art. 2: Modifiche al Codice dei contratti pubblici e norme sulla protezione civile Art. 3: Classi d’uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica

Capo II – Autotrasporto, motorizzazione e circolazione Art. 4: Tempi di attesa per carico/scarico merci Art. 5: Misure sulla motorizzazione civile e sicurezza informatica

Capo III – Settore portuale e marittimo Art. 6: Ordinamento portuale e demanio marittimo Art. 7: Autorità per la laguna di Venezia Art. 8: Rafforzamento RAM S.p.A.

Capo IV – Infrastrutture, trasporti e PNRR Art. 9: Revisione prezzi nei contratti pubblici Art. 10: Contratto intercity 2027–2041 Art. 11: Concessioni autostradali Art. 12: Servizi minimi nel trasporto aereo Art. 13: Investimenti in energie rinnovabili Art. 14: Sicurezza post-alluvione

Capo V – Opere per eventi sportivi internazionali Art. 15: Interventi per Milano-Cortina 2026 e Formula 1

Capo VI – Continuità dei servizi nel trasporto pubblico Art. 16: Finanziamento della Ferrovia Circumetnea

Capo VII – Disposizioni finali Art. 17: Entrata in vigore



Le modifiche al Codice dei contratti pubblici

Tra le disposizioni più rilevanti del decreto spicca l’articolo 2, che introduce novità importanti al D.Lgs. n. 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Le principali modifiche includono:

Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45, comma 4)

Gli incentivi potranno essere riconosciuti anche al personale dirigenziale, superando il principio di onnicomprensività. Le amministrazioni dovranno fornire report analitici agli organi di controllo.

Somma urgenza (art. 140 e nuovo art. 140-bis)

Viene estesa la definizione di somma urgenza, includendo le emergenze di protezione civile. Con l’articolo 140-bis nasce un regime speciale per gli appalti in emergenza, con deroghe a tempi, soglie e requisiti.

Procedure derogatorie per emergenze (art. 225-bis)

Prevista la possibilità di affidamenti diretti oltre soglia nei casi di estrema urgenza, con limiti temporali precisi (massimo 30 giorni) e solo se funzionalmente necessari.

Novità sulla protezione civile

Il decreto interviene anche sul Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018) introducendo l’art. 46-bis, che disciplina:

Verifiche antimafia accelerate per gli interventi urgenti

Affidamenti mediante centrali di committenza per le opere in emergenza

Dove scaricare il testo del Decreto Infrastrutture 2025 in PDF

Il testo integrale del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 è disponibile sul sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale oppure può essere scaricato in formato PDF direttamente dal portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Perché il Decreto è importante

Il provvedimento rappresenta una risposta legislativa rapida e articolata a esigenze urgenti del Paese. Dalla continuità dei grandi cantieri all’ottimizzazione delle procedure di emergenza, il decreto punta a rafforzare l’infrastruttura pubblica, semplificare l’accesso agli appalti e supportare le sfide del PNRR.

Con la sua immediata entrata in vigore, il Decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un tassello fondamentale nella strategia nazionale per la ripresa economica, la modernizzazione del Paese e l’efficienza della pubblica amministrazione.