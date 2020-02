Elezioni Regionali Campania 2020, Salvini: “Possiamo vincere tranquillamente”

';

Le Elezioni Regionali in Campania sono motivo di discussione in queste ore. Dopo la candidatura ufficiale di Vincenzo De Luca, dall’altra parte il candidato del centro-destra Caldoro sembra non convincere Matteo Salvini. Il numero uno della Lega vorrebbe rimescolare le carte e, secondo molti, avrebbe in mente un candidato leghista.

L’ex ministro dell’Interno, in una intervista a Il Mattino, ha parlato di queste importanti elezioni in Campania:

“Ho in mente un centrodestra nuovo e fresco. Dobbiamo coinvolgere persone nuove, con tutto il rispetto per chi è lì da 40 anni. Non ho nulla contro Stefano Caldoro ma abbiamo il dovere di valutare tutti i nomi, senza dare giudizi su nessuno. L’importante è mandare a casa De Luca, poi chi sarà il candidato del centrodestra si vede“.

Salvini ha poi aggiunto: “Caldoro è una persona assolutamente degna e se ci mettiamo qualche giorno in più per decidere è solo un bene per la Campania. Preferisco attendere altri 15 giorni per fare le scelte migliori. Anche perché possiamo vincere tranquillamente in Campania“.

Salvini, atteso il 18 febbraio al Teatro Augusteo di via Toledo per il suo tour elettorale, ha poi concluso:

“Spero non ci siano, come al solito, centri sociali, antagonisti vari e de Magistris a rompere le scatole. Stavolta faccio io un appello al sindaco che in genere mette benzina sul fuoco: in democrazia tutti devono esporre le proprie idee senza l’ausilio di cordoni di polizia e carabinieri. Anche perché gli agenti hanno ben altro di cui occuparsi“.