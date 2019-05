Ema Kovac, Madre Natura Stasera Ciao Darwin: bio Wiki, foto Instagram, fidanzato

Tutto pronto per l’ultima puntata di Ciao Darwin. Al contrario della scorsa puntata, ci sarà una Madre Natura stasera. Dopo il Padre Natura di venerdì 17, come anticipato da “SuperGuidaTv”, ecco Ema Kovac. Andiamo a scoprire tutto su di lei: la sua biografia Wikipedia, le più belle foto da Instagram, chi è il suo fidanzato e quali sono la sua età e la sua altezza.

Ema Kovac Biografia Wikipedia: età e altezza di Madre Natura Stasera

Ema Kovac nasce in Croazia nel 1992. Non si conosce con precisione la sua data di nascita, ma possiamo ragionevolmente affermare, dunque, che la sua età è di 27 anni. La Kovac è un’affermata modella: sembra che, infatti, abbia lavorato con molti brand prestigiosi, facendo da indossatrice in importanti sfilate.

Appassionata di moda, sì, ma anche di viaggi, dato che, secondo “Novella 2000”, la croata ha girato il mondo, visitando località come Parigi, Berlino, Messico, Cina, New York, Londra e Miami. Molto attenta alla forma fisica, vive ora a Milano, città nella quale lavora.

Stando a quanto ci suggerisce Google, l’altezza di Ema Kovac è di 175 cm, mentre sul web non ci sono notizie circa il suo peso.

Ema Kovac Madre Natura Prima Puntata: la croata ha già partecipato al programma

La modella sta facendosi rapidamente strada nel settore professionale. Da Versace a Just Cavalli, passando per Guess, ma anche per un’attenta cura della sua immagine social. La Kovac sta infatti diventando in poco tempo una influencer nota al grande pubblico.

Inoltre, la bella croata ha già partecipato a questa edizione di Ciao Darwin, figurando come Madre Natura nella prima puntata della stagione 2019. Anche nel primo venerdì del programma di Paolo Bonolis, la ragazza ha fatto girare la testa al pubblico maschile presente in studio e a casa.

Ema Kovac Fidanzato: la vita privata di Madre Natura di Ciao Darwin

Non si conosce molto riguardo la vita privata di Ema Kovac, che sembra essere una persona riservata e attenta a non far circolare notizie di cronaca rosa circa la sua sfera più intima. Tuttavia, tramite il suo profilo Instagram veniamo a conoscenza del fatto che un ragazzo di nome Luca sembra essere il suo fidanzato.

Ema Kovac è rifatta? Le voci sul web sono tante, ma le uniche notizie ufficiali riguardo il suo rapporto con la chirurgia (non necessariamente estetica), sono quelle riportate dal già citato “SuperGuidaTv”: “Ho fatto solo un piccolo intervento al naso per motivi di salute, niente di più”.

Ema Kovac Instagram: le più belle foto della modella

Il profilo Instagram di Ema Kovac, al momento, conta circa 115mila follower. In esso la bella croata mostra sé stessa in giro per il mondo, ma anche, come detto, col fidanzato Luca. Ecco alcune delle foto più belle della ragazza.

Visualizza questo post su Instagram Come puoi non essere felice quando sei a Roma?😍 #secretproject Un post condiviso da Ema Kovac (@kovac_ema) in data: 10 Mag 2019 alle ore 1:57 PDT