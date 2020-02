';

Non ha più parole mister Pippo Inzaghi dopo l’ennesimo trionfo della sua squadra. Il Benevento straccia anche la Virtus Entella: è quattro a zero per i giallorossi in Liguria. Al “Comunale” di Chiavari va in scena quella che, possiamo definirla tale, è l’ennesima lezione di calcio dei sanniti, assoluti padroni del campionato. +19 sullo Spezia terzo in classifica: un vero dominio.

Benevento Calcio, Inzaghi: “Umili e operai? Gratificazione importante per il mio lavoro”

Ne è consapevole Inzaghi, che a “OttoChannel” ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Non ho più aggettivi per descrivere questi ragazzi, ho finito le parole per definirli. Mi sorprendono ogni giorno di più. Eppure non dimentichiamo che l’Entella ha vinto sei volte in casa, non perdeva qui da cinque mesi. Poteva essere la gara trappola, ma anche sul quattro a zero per noi non abbiamo regalato niente. L’allenatore dell’Entella ci definisce umili e operai? Vedere gente come Sau ed Insigne marcare nella nostra area di rigore anche sul tre a zero è una gratificazione importante per me”.

Ma il mister giallorosso non è ancora soddisfatto: “Servono sempre concentrazione feroce e senso di appartenenza. Non accetto cali di tensione, dopo Pordenone mi sono fatto sentire nonostante avessimo vinto la partita”.